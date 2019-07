Un estudio liderado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y publicado en la revista Nature Neuroscience ha identificado una nueva diana terapéutica para el tratamiento del alzhéimer.

Los resultados desvelan que, en muestras humanas de pacientes, los niveles de la proteína SFRP1 se encuentran anormalmente elevados y continúan aumentando con el avance de la enfermedad.

Los experimentos realizados en ratones, en los que se han valorado los principales marcadores patogénicos de la enfermedad, demuestran que cuando se inactiva la función de esta proteína se previene la progresión de la patología.

“Como tiene un origen multifactorial, los nuevos enfoques deberían diseñarse contra factores que actúen simultáneamente en más de uno de los procesos que se encuentran patológicamente alterados en la enfermedad”, explica Paola Bovolenta, investigadora del Centro de Biología Molecular ‘Severo Ochoa’ (CBM, centro mixto del CSIC/ UAM).

Este estudio identifica que la proteína SFRP1 (Secreted Frizzled Related Protein 1) es uno de esos factores que actúan en múltiples procesos y que los niveles elevados de esta proteína son patogénicos.

“La neutralización de la proteína SFRP1 podría ser una alternativa terapéutica muy interesante. Medir los niveles de SFRP1 en el líquido cefalorraquídeo o en suero podría también llegar a ser un marcador diagnóstico muy útil”, añade Pilar Esteve, corresponsable del trabajo, que trabaja en el CBM.

Casi 50 millones de personas afectadas en el mundo

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una pérdida progresiva e irreversible de las capacidades cognitivas en los pacientes. En la actualidad hay más de 46 millones de personas afectadas en el mundo, diagnosticándose cada tres segundos un nuevo caso de demencia.

En España existen unas 800.000 personas afectadas, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además, cada año se registran en el país unos 40.000 nuevos casos.

Referencia bibliográfica:

Pilar Esteve, Javier Rueda-Carrasco, María Inés Mateo, María Jesús Martin-Bermejo, Jonathan Draffin, Guadalupe Pereyra, África Sandonís, Inmaculada Crespo, Inmaculada Moreno, Ester Aso, Paula Garcia-Esparcia, Estrella Gomez-Tortosa, Alberto Rabano, Juan Fortea, Daniel Alcolea, Alberto Lleo, Michael T. Heneka, José M. Valpuesta, José A. Esteban, Isidro Ferrer, Mercedes Dominguez and Paola Bovolenta. Elevated levels of Secreted-Frizzled-Related- Protein 1 contribute to Alzheimer’s disease pathogenesis. Nature Neuroscience. DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-019-0432-1