Descubierta la galaxia caníbal más pequeña

Los investigadores Luis Cicuéndez y Giuseppina Battaglia del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han descubierto un caso de canibalismo galáctico que ha generado la fusión entre galaxias a menor escala detectada hasta ahora: la galaxia enana Sextans, con una masa 100.000 veces menor que la Vía Láctea, ha devorado a una compañera aún menor.

Utilizando datos del telescopio Víctor M. Blanco (de 4 m de diámetro), instalado en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, y del telescopio Landon Clay (6 m), también conocido como Magallanes 2, del Observatorio Las Campanas, ambos en Chile, observaron en Sextans claros signos de haber absorbido otro sistema de menor tamaño.

Al analizar la galaxia enana, observaron que la distribución espacial de las estrellas azules (pobres en metales) se torna redonda y regular, mientras que la de las estrellas rojas (ricas en metales) se muestra mucho más elíptica e irregular, con la presencia de una sobredensidad estelar en su lado noreste.

“La explicación más razonable para este fenómeno es que, originalmente, las galaxias que se fusionaron tenían metalicidades distintas”, explica Cicuéndez, también investigador de la Universidad de La Laguna.

Una subestructura en fomra de anillo

Del mismo modo, tanto el análisis de velocidades como el de indicadores de la composición química de las estrellas revelan la presencia de una subestructura espacial con forma de anillo. Esta subestructura presenta una velocidad considerablemente mayor y una composición química distinta del resto de estrellas de la galaxia.

“Este hallazgo probaría que el modelo jerárquico de formación de galaxias, por el cual éstas se fusionarían para formar las galaxias de mayor tamaño, puede seguir explicando la formación de las galaxias más pequeñas conocidas hasta ahora, las llamadas galaxias enanas”, señala Battaglia.

Los detalles de este nuevo descubrimiento se publican en el nuevo volumen de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Referencia bibliográfica:

Cicuéndez, L. y Battaglia, G. Appearances can be deceiving: clear signs of accretion in the seemingly ordinary Sextans dSph. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 480, Issue 1, 11 October 2018, Pages 251–260. DOI: 10.1093/mnras/sty1748