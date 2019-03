Descrito un nuevo fármaco acelerador de la regeneración nerviosa

Investigadores del Instituto de Neurociencias de la UAB (INc-UAB) han descubierto un nuevo agente farmacológico, NeuroHeal, que ayuda a mantener vivas las neuronas motoras y acelera su regeneración nerviosa después de una lesión traumática de los nervios periféricos. Actualmente no hay ningún medicamento con estos efectos aplicado en la práctica clínica.

La investigación ha sido dirigida por Caty Casas y ha contado con la participación de David Romeo y Xavier Navarro, investigadores del INc-UAB y CIBERNED, y Joaquim Forés del Hospital Clínic de Barcelona.

El nuevo agente farmacológico NeuroHeal ha sido diseñado para mimetizar y potenciar los mecanismos de neuroprotección que de manera natural inician las neuronas para enfrentarse con éxito a lesiones menores.

Los ensayos preclínicos indican que su administración vía oral permite sostener la viabilidad de las neuronas motoras durante al menos seis meses después del arrancamiento de las raíces nerviosas motoras, aunque su reimplante quirúrgico haya sido retrasado, como acostumbra a suceder en la práctica clínica. Además, el tratamiento acelera la regeneración nerviosa, reduce de manera importante la atrofia del músculo desnervado y aumenta los contactos funcionales entre el nervio y el músculo afectados.

“Actualmente no hay ningún tratamiento farmacológico que se esté indicando como coadyuvante para mantener viva la población neuronal después de una lesión mientras no se puede intervenir quirúrgicamente, ni para acelerar el proceso de regeneración nerviosa a posteriori. Este nuevo fármaco actúa en ambos sentidos”, explica Caty Casas.

Las lesiones del nervio periférico se producen por accidentes de tráfico, laborales o deportivos que pueden causar sección de los nervios. Por ejemplo, una lesión en los dedos por trabajar con instrumentos o maquinaria peligrosa, o un golpe violento tras un accidente de moto que provoca el arrancamiento de la raíz nerviosa en las zonas más vulnerables, como la lumbar o el hombro. La reconstitución quirúrgica se puede realizar días después de que el paciente se estabilice y diagnostique y, en este tiempo, las neuronas motoras desconectadas de las raíces y circuito nervioso van sufriendo un proceso degenerativo fatal e irreparable.

Además, si se establece una cirugía de reparación de las raíces y nervio, las neuronas motoras que sobrevivan tendrán que regenerar su axón a través de los mismos nervios hasta volver a establecer conexión con los músculos que controlaba para recuperar el movimiento. Nuevamente el tiempo juega en contra. Los pacientes pueden tardar alrededor de dos años en regenerar el circuito. Cuanto más tarde en regenerarse, más se atrofia irreversiblemente el músculo, impidiendo una buena recuperación.

Combinación de dos fármacos

NeuroHeal es una combinación de dos fármacos de reposición, el acamprosato y la ribavirina, que actualmente se utilizan en otras enfermedades no relacionadas con el sistema nervioso periférico. Los investigadores lo han diseñado usando herramientas computacionales de inteligencia artificial y basándose en la biología de sistemas para interpretar el big data biológico disponible y simular la respuesta biológica ante miles de combinaciones farmacológicas. La combinación del nuevo compuesto presentaba el mejor perfil de todas. Este estudio computacional se llevó a cabo gracias a la colaboración de Anaxomics Biotech.

Los investigadores ya han patentado el nuevo fármaco y esperan que pueda llegar a aplicarse en un futuro próximo. “El hecho de que los dos compuestos que combina NeuroHeal ya se están usando y han demostrado su farmacocinética y seguridad, podría permitir una mayor celeridad para su uso clínico”, concluye la investigadora.

