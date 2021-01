Descrita una nueva tortuga gigante europea de caparazón blando de hace 55 millones de años

La nueva especie de tortuga gigante de caparazón blando procede de la localidad belga de Erquelinnes. Se ha denominado Axestemys erquelinnensis y ha sido reconocida como una tortuga gigante algo más antigua que su pariente más próxima y validada también en esta investigación, la Axestemys vittata.

Estas tortugas, que aparecieron al final del Mesozoico, la era de los grandes reptiles, han sobrevivido hasta la actualidad

El nuevo hallazgo pertenece a la familia de los trioníquidos, que proceden del Eoceno inferior, hace unos 55 millones de años. “Son un peculiar grupo de tortugas, conocidas de manera informal como de caparazón blando debido a que la periferia de su caparazón no es rígida como en el resto de tortugas, como consecuencia de su peculiar evolución que les ha llevado a la pérdida de la estructura ósea en esa región”, explica Adán Pérez García, miembro del Grupo de Investigación de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED) y autor principal del estudio.

Según Pérez García, estas tortugas, que aparecieron al final del Mesozoico, la era de los grandes reptiles, han sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo, “aunque en algunos momentos del pasado su área de distribución incluía parte de Europa, en la actualidad están restringidas a otros continentes”, destaca el profesor.

Además de su peculiar caparazón, el reptil se caracterizaba por el desarrollo de una prolongación de su rostro en forma de trompa, o la modificación de sus extremidades a modo de aletas que le permitían gran agilidad y velocidad en el medio acuático.

Más de un metro de caparazón

Las gigantes prehistóricas cuentan con un caparazón de más de un metro y una longitud total de su cuerpo de más de metro y medio. La actual investigación desvela que la atribución de estas gigantes europeas al género Trionyx, que forma parte de la biodiversidad actual y que en la actualidad consideramos como restringida a especies de relativo pequeño tamaño, es errónea.

Las gigantes prehistóricas cuentan con un caparazón de más de un metro y una longitud total de su cuerpo de más de metro y medio

”Teniendo en cuenta la información disponible, todo el material europeo fue recientemente considerado como perteneciente al género Axestemys, de origen norteamericano”, cuenta el investigador en el trabajo publicado en la revista Geobios.

El éxito de la investigación se debe a la calidad y cantidad de los fósiles sobre los que se ha trabajado en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales.

Según señala el científico de la UNED, “varios de los individuos corresponden a esqueletos parciales o muy completos, reconociéndose elementos craneales, pero también caparazones completos, así como vértebras de distintas regiones de la columna y huesos apendiculares. La nueva especie debe su catalogación al caparazón dorsal y algunas vértebras dorsales”, concluye.

Referencia:

Adán pérez García et al. "Systematics and diversity of the giant soft-shelled turtles (Cryptodira, Trionychidae) from the earliest Eocene of Belgium" Geobios