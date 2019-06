Descrita una nueva especie de crustáceo en el Cantábrico

Los ejemplares de esta nueva especie de crustáceo fueron recogidos a 525 metros de profundidad, con ayuda de un robot submarino en el área marina protegida de El Cachucho, en el Cantábrico asturiano. En el hallazgo y posterior descripción han participado investigadores de la Universidad de Alcalá (UAH), el Museo de Okendo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO)y el británico Natural History Museum.

La nueva especie, que presenta unas interesantes adaptaciones, se llama Astacillaandresmeixidei, bautizada así en homenaje al dibujante de La Voz de Galicia Andrés Meixide. Debido a su pequeño tamaño ha recibido el nombre común de andresito.

Los andresitos son crustáceos isópodos adaptados a una vida arbustiva, si bien a esa profundidad ese aspecto no lo dan las plantas, sino las gorgonias, enmarcadas comúnmente entre los corales blandos. Mientras que la mayoría de los isópodos, como los bichos bola, tienen un cuerpo rechoncho, poco diferenciado, y con siete pares de patas iguales (iso + poda: pies iguales), la nueva especie presenta adaptaciones a la vida sobre las gorgonias.

El cuerpo adopta una forma de L, debido a que su segmento central ha crecido desmesuradamente. El brazo corto de esa L lleva tres pares de patas robustas que le permiten asirse fuertemente a las ramas, resistiendo así las corrientes del fondo. Las patas anteriores son más largas y flexibles y están dotadas de largas sedas. Han perdido su función locomotora y son utilizadas a modo de cedazo para capturar las partículas alimenticias que arrastran las corrientes.

El género al que pertenecen, Astacilla, presenta un fuerte dimorfismo sexual, siendo los machos de menor tamaño. Las hembras alojan en su dilatado segmento central los huevos, creando una cámara o marsupio que protege a su prole. Presentan una mayor ornamentación, con espinas y tubérculos, que los machos, mucho más discretos.

En el trabajo no solo se da cuenta de la morfología de la nueva especie, sino que además se incluye un estudio detallado de la gorgonia del género Placogorgia, sobre la que vive. El estudio morfológico se completa con el estudio de marcadores moleculares tanto de la especie de isópodo como de la gorgonia.

Referencia bibliográfica:

Taboada S., Altuna, A., Sánchez F., Junoy J. 2019. “A new species of Astacilla (Crustacea: Isopoda: Valvifera) from the Le Danois Bank (N Spain, NE Atlantic), living on Placogorgia sp. (Cnidaria: Octocorallia) with notes on the cnidarian host”. Deep-Sea Research Part I 148: 108-122.