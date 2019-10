Cuando Phyllium regina llegó hace más de un siglo a la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) nadie supo asignarla a una especie concreta. Probablemente fue Ignacio Bolívar, especialista en ortópteros (saltamontes, grillos, langostas, etc) y luego director de la institución quien lo guardó celosamente en la Colección de Entomología.

Han tenido que pasar más de cien años para que esta especie de gran tamaño haya sido descrita y lo ha hecho un equipo de investigadores liderados por el experto en el género R.T. Cumming gracias al ejemplar que se conserva en el MNCN y que es ahora el holotipo de la especie.

La protagonista de esta historia es una hembra que descansa desde 1896 en la Colección de Entomología. “Es el único ejemplar que se conserva de Phyllium regina y, hasta donde sabemos, no se ha colectado ningún otro. Su hábitat, una pequeña isla de Indonesia, conserva áreas que aún permanecen vírgenes y este hallazgo da idea del valor de nuestra colección, que guarda material centenario de zonas prácticamente inexploradas”, apunta la conservadora de la Colección de Entomología Mercedes París.

Cuando el científico alemán Frank Henneman, especialista en fásmidos, visitó la colección del MNCN en 2007, fotografió un buen número de cajas entomológicas de este grupo de insectos. Entre ellos se encontraba el insecto hoja colectado en la isla Obi, en las Molucas Septentrionales (Indonesia), que llamó poderosamente su atención.

Doce años después de la visita del entomólogo germano, un estudio sistemático del género Phyllium, ha permitido descubrir la nueva especie entre el material custodiado en el MNCN. Es endémica de Wallacea, la región biogeográfica que está situada en una zona intermedia entre Asia y Oceanía, de las que está separada por dos profundas fosas marinas. Esta región es uno de los puntos calientes de biodiversidad (Hotspots) del mundo, ya que cuenta con un gran número de especies endémicas de plantas y animales.

Los datos de la descripción del insecto hoja en el océano Pacífico, junto a la revisión de las especies del mismo género: P. caudatum y P. riedeli confirman que estas tres especies comparten características concretas, de ahí que los investigadores hayan creado su propio subgénero dentro de la relaciones de parentesco de los insectos hoja.

Referencia bibliográfica:

R.T. Cumming, S. Le Tirant y F.H. Hennemann. (2019) A new leaf insect from Obi Island (Wallacea, Indonesia) and description of a new subgenus within Phyllium Illiger, 1798 (Phasmatodea: Phylliidae: Phylliinae). Faunitaxys https://www.faunitaxys.fr/articles