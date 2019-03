Descodificado el genoma de un vector de la enfermedad de Chagas

Esta semana, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha publicado una investigación sobre la evolución y la biología molecular de Rhodnius prolixus, un insecto triatomino (un tipo de chinche) que es el segundo vector más importante en la transmisión del chagas. Esta enfermedad afecta aproximadamente a siete millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de morbididad y mortalidad en el continente americano.

R. prolixus es un tipo de insecto vulgarmente llamado chipo o pito que, de noche, se alimenta de sangre humana y otros animales. Los resultados del artículo amplían nuestro conocimiento sobre la transmisión de un parásito que constituye una amenaza para la salud y podrían derivar en el desarrollo de métodos innovadores para el control de estos insectos.

En el estudio han participado investigadores del grupo de Roderic Guigó en el Centro de Regulación Genómica (CRG, Barcelona), el McDonnell Genome Institute en la Universidad de Washington (MGI), los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, Brasil), la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, Brasil), y otras instituciones.

Los expertos han secuenciado el genoma de R. prolixus, han alineado y unido secuencias del 95% del genoma, y han realizado el análisis exhaustivo del genoma.

Objetivo: eliminar la enfermedad

Los autores presentan la expansión de nuevas familias de genes que están relacionadas con la quimiorecepción, la alimentación y la digestión. El trabajo describe por primera vez la secuencia del genoma de un insecto vector de enfermedades parasitarias que no es del orden de los dípteros (moscas, mosquitos y tábanos).

El estudio también revela otros aspectos únicos de R. prolixus, como una peculiar red inmunitaria y otros aspectos de la relación entre el insecto huésped y el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Esta información sobre la relación insecto-parásito, y en concreto en cómo el insecto retiene o elimina los parásitos, podría facilitar nuevas aproximaciones para el control o la eliminación de la enfermedad.

Referencia bibliográfica:

Rafael D. Mesquita, et al. “Genome of Rhodnius prolixus, an insect vector of Chagas disease, reveals unique adaptations to hematophagy and parasite infection”PNAS 2015 ; published ahead of print November 16, 2015, doi: 10.1073/pnas.1506226112.

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de los EE UU mediante los centros National Human Genome Research Institute y National Institute of Allergy and Infectious Diseases de los National Institutes of Health (NIH).