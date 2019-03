Descartada la segunda erupción submarina de El Hierro en 2012

La ocurrencia de una segunda erupción submarina en verano de 2012 al oeste de la isla de El Hierro fue propuesta en un artículo científico publicado en la revista Bulletin of Volcanology por personal del INVOLCAN-ITER, el Instituto Geológico y Minero de España, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Nagoya, entre otras.

Los principales argumentos se basaban en los registros de una ecosonda y en una foto aérea en la que se distinguían unas trazas de un color claro sobre la superficie del mar. Sin embargo, hoy se bpulica en la misma revista un estudio que afirma que los datos de la ecosonda fueron erróneamente interpretados, y la fotografía rotada y colocada a conveniencia, a 12 km de distancia de donde fue tomada.

Las trazas de color claro que aparecen en la fotografía del citado artículo se interpretaron como material de la supuesta erupción, correlacionando su localización con la de tres de los registros de ecosonda. "Esta correlación no tiene sentido ya que la imagen aérea fue tomada en El Julan, distante 12 km de la 'erupción'", aseguran el nuevo estudio del Instituto Geográfico Nacional, Instituto Español de Oceanografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Granada.

Según los científicos, los registros de la ecosonda presentados en el primer artículo fueron interpretados por el INVOLCAN y coautores como prueba directa de la supuesta erupción debido a su forma de filamento.

Sin embargo, el 'contra-artículo' describe que dichas imágenes son habituales en la zona y responden simplemente a ecos producidos por la abrupta batimetría del área. La mencionada forma de filamento de las imágenes se ha conseguido "tras forzar una gran exageración en las escalas verticales de las figuras", apuntan.

El INVOLCAN y coautores interpretaron la gran sismicidad existente en esos días, junto con una rápida deformación superficial y cambios geoquímicos ocurridos antes del inicio de la sismicidad y la deformación, como signos de una segunda erupción.

Sin embargo, estos datos son generalmente interpretados por la comunidad científica como evidencias de una inyección de magma en profundidad, pero no necesariamente de una erupción en superficie.

Es más, en opinión de los autores del 'contra-artículo', sería esperable que durante una erupción en aguas tan someras como las de la zona propuesta, se observara en el mar una decoloración semejante a la mancha que acompañó la erupción submarina de 2011-2012. Asimismo, también esperan registrar una señal sísmica de tremor, que no fue registrada en ninguna estación sísmica.

"Aunque demostrar la no existencia de algo es prácticamente imposible (lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica), los comprobados errores o malas interpretaciones de los datos expuestos muestran que no existen evidencias que permitan afirmar la ocurrencia en junio de 2012 de una erupción submarina cercana a la costa de Lomo Negro", señalan.

