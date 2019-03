Los desastres naturales amenazan a los últimos rinocerontes de Java

Solo queda una población salvaje de rinocerontes de Java (Rhinoceros sondaicus) con unos 60 individuos en todo el mundo, por lo que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción. A pesar de los esfuerzos de protección, la caza ilegal supone una de sus principales amenazas debido a la excesiva demanda de cuernos y otros productos derivados para la medicina tradicional china.

Sin embargo, un nuevo estudio, publicado esta semana en Conservation Letters, revela que estos rinocerontes podrían extinguirse del todo por los desastres naturales, como las erupciones volcánicas y los tsunamis, que se producen en su delicado hábitat.

Estos animales viven en el Parque Nacional de Ujung Kulon (Indonesia), a los pies del volcán Krakatoa y cerca del estrecho de Sunda (entre Java y Sumatra), un área de placas tectónicas convergentes que causan terremotos y provocan tsunamis. Según los investigadores, un maremoto de unos 10 metros de altura posiblemente ocurra en los próximos 100 años, lo que pondrá en peligro al 80% del área del parque.

Para evitarlo, los autores proponen establecer nuevas poblaciones de rinocerontes lejos de estas zonas. “El estudio muestra que es un buen momento para salvar al rinoceronte de Java, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a contrarreloj”, dice Arnold Sitompul, director de conservación de World Wildlife Fund-Indonesia y uno de los autores de la investigación.

El trabajo proporciona un análisis detallado de la población de este mamífero, el más amenazado del mundo, gracias al uso de cámaras. Los investigadores obtuvieron 1.660 imágenes de rinocerontes de 178 localizaciones distintas en 2013, por lo que estimaron que la población se sitúa en 62 individuos.

Objetivo: salvar al rinoceronte

Para crear nuevas poblaciones de estos animales, se deberán identificar y asegurar nuevos lugares con las autoridades locales y el público, así como realizar una monitorización intensa en el parque nacional para determinar qué ejemplares de rinocerontes de Java pueden ser adecuados para la translocación.

“Ahora necesitamos la voluntad política y social para avanzar y establecer estas poblaciones adicionales”, señala Brian Gerber, coautor del estudio y científico en la Universidad del Estado de Colorado (EE UU), para quien esta es la solución para salvaguardar la especie.

Además, los investigadores sugieren reforzar las acciones de conservación para aumentar el número de poblaciones del Parque Nacional Ujung Kulon. De este modo, ante un desastre natural, aumentarán las probabilidades de supervivencia para al menos una parte de la población.

