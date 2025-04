Desarrollan unas gotas oculares como posible terapia para la retinosis pigmentaria

Un equipo mutidisciplinar del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha propuesto un tratamiento para la retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular hereditaria, que ha sido probado con éxito en modelos preclínicos. El estudio, liderado por Regina Rodrigo (CIPF) con la colaboración de José Luis Pedraz (UPV/EHU), ha sido publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy.

La retinosis pigmentaria es una enfermedad compleja con una alta variabilidad genética y clínica, lo que dificulta tanto el diagnóstico como el tratamiento adecuado. Actualmente, solo existe una opción terapéutica aprobada para uno de los más de 130 genes asociados a esta patología.

A pesar de ser de origen genético, se ha observado que la inflamación crónica mediada por la molécula TNFα desempeña un papel clave en la progresión de la enfermedad. En este estudio, se evaluaron las propiedades de las gotas oculares NLC–ADA, así como su seguridad en la retina y la córnea, y su capacidad para reducir la inflamación y la degeneración retiniana. Estas gotas oculares utilizan el anticuerpo monoclonal adalimumab (ADA) dirigido contra la citoquina TNFα.

Disminución de la inflamación

Los resultados indican que las gotas oculares con NLC–ADA mejoran la función de la retina, y disminuyen la degeneración y la inflamación sin causar efectos tóxicos. Tal y como ha afirmado la investigadora Regina Rodrigo, esta estrategia ofrece "una vía no invasiva de administración y un nuevo enfoque para la lucha contra la retinosis pigmentaria, al ser independiente de los defectos genéticos y potencialmente útil para otras enfermedades oculares inflamatorias".

Además, esta tecnología ha sido considerada susceptible de patentabilidad, lo que ha llevado a las tres instituciones participantes a solicitar una patente internacional.

Referencia:

Sheyla Velasco, Regina Rodrigo et al. "Noninvasive ocular delivery of adalimumab-loaded nanostructured lipid carriers for targeted retinitis pigmentosa therapy".Biomedicine & Pharmacotherapy (2025).