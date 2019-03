La dentición del ‘Homo antecessor’ combinaba caracteres primitivos y modernos

José Mª Bermúdez de Castro, coordinador del Programa de Paleobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) lidera el equipo científico que ha publicado en la revista American Journal of Physical Anthropology un estudio sobre la dentición temporal de la población infantil de Homo antecessor. El trabajo confirma que esta especie tenía rasgos muy primitivos en los dientes, mezclados con caracteres derivados.

La nueva investigación, unida a otros estudios del resto del esqueleto, da una información mucho más completa de la combinación única y exclusiva de esta especie.

Este artículo describe la muestra de dientes de leche de Homo antecessor que fueron apareciendo entre 2003 y 2007 en el nivel TD6 del yacimiento de Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca (Burgos).

15 individuos en el nivel TD6 de la Gran Dolina

Se trata del primero de una serie de dos trabajos sobre los nuevos dientes de TD6, que ya incluyen la estratigrafía realizada por los investigadores del CENIEH Alfredo Pérez González e Isidoro Campaña. Con esos datos estratigráficos y la información de dientes, maxilares y mandíbulas se puede estimar el número mínimo y máximo de individuos representados en la zona hasta ahora excavada: un mínimo 10 y máximo de 15.

“Si el número fuera 15, que es lo más probable, el porcentaje de individuos inmaduros sería del 80%. Un dato muy interesante para estudiar crecimiento y desarrollo de Homo antecessor”, explica José Mª Bermúdez de Castro.

Los investigadores confían en que la nueva excavación en extensión de TD6 pueda reiniciarse dentro de cinco años, ya que como explica Bermúdez de Castro “así se podrá contrastar las hipótesis que estamos proponiendo en la actualidad con la información disponible”.

Referencia bibliográfica:

Bermúdez de Castro, J. M., Martinón-Torres, M., Martín-Francés, L., Martínez de Pinillos, M., Modesto-Mata, M., García-Campos, C., Wu, X., Xing, S., & Liu, W. (2017). "Early Pleistocene hominin deciduous teeth from the Homo antecessor Gran Dolina-TD6 bearing level (Sierra de Atapuerca, Spain)". American Journal of Physical Anthropology (0). doi:10.1002/ajpa.23222