Demuestran que la combinación de vacunas aumenta la protección contra el coronavirus

Investigadores de la Universidad de Umeå, en Suecia, han llevado a cabo un estudio con 700.000 participantes que demuestra que las personas a las que se administró una primera dosis de la vacuna covid-19 de Oxford/AstraZeneca y una segunda de ARN mensajero tuvieron una mayor protección frente al coronavirus, frente a aquellas que recibieron dos dosis de Oxford/AstraZeneca. Los resultados se han publicado en la revista The Lancet Regional Health - Europe.

El trabajo muestra “una mayor reducción del riesgo de infección de las personas que recibieron una vacuna de ARNm después de que se les suministrara una primera dosis de una basada en vectores, comprado con aquellas que recibieron la vacuna basada en vectores en ambas dosis”, explica Peter Nordström, primer autor del estudio.

Las conclusiones de esta investigación están en línea con las del ensayo español CombivacS en el que se evaluó el uso de una segunda dosis de la vacuna Comirnaty (Pfizer/BioNtech) en personas menores de 60 años ya vacunadas con una primera dosis de Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca).

José Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III e investigador principal de CombivacS, señala en una reacción al estudio sueco, publicada en el COVID-19 Vaccine Media Hub, que “la evidencia científica es sobradamente clara para decir que las pautas heterólogas son mucho más inmunogénicas, seguras y —como muestra este estudio— tienen una mejor eficacia en la prevención de algunos síntomas”.

Alcamí recalca que “todos los estudios muestran que la combinación heteróloga induce muchos más anticuerpos de alta calidad, llamados neutralizantes, en comparación con la homóloga, y que esta pauta es segura”.

El trabajo de la Universidad de Umeå otorga eficacias contra la infección del SARS-CoV-2 del 50 % para la combinación homóloga con doble dosis de AstraZeneca. Para las heterólogas AstraZeneca /Pfizer la eficacia es del 67 % y la de AstraZeneca/ Moderna, del 79 %. “Esto concuerda con lo que sabemos que Moderna es un poco más potente que Pfizer”, subraya Alcamí.

Un estudio robusto

Según el experto, la combinación heteróloga es “significativamente” mejor que la homóloga con dos dosis de AstraZeneca. Además, el nuevo estudio “está hecho con más de medio millón de personas, así que es robusto”, opina.

En la investigación, el grupo homólogo que recibió AstraZeneca dos veces tenía una edad media superior, de 67 años, frente a los 44 años del grupo heterólogo. Alcamí indica que le preocupó “que pudiera haber cierto sesgo, pero cuando [el equipo] analizó por factores de confusión y estudios de covarianza vieron que las pautas heterólogas protegen igual a los más jóvenes y a los más mayores”.

La investigación sueca otorga eficacias contra la infección del SARS-CoV-2 del 50 % para la combinación homóloga con doble dosis de AstraZeneca. Para las heterólogas AstraZeneca /Pfizer, la eficacia es del 67 % y la de AstraZeneca/ Moderna, del 79 %

Por el contrario, prosigue el investigador español, la pauta homóloga protege peor a los mayores que a los jóvenes. “Cuando decimos que protege menos nos referimos a síntomas leves o moderados. Tanto la pauta homóloga como la heteróloga protegen enormemente de la hospitalización y de la muerte”, dice Alcamí.

Sin embargo, el científico advierte que el mensaje de que la pauta homóloga es menos eficaz hay que modularlo: “Todas las combinaciones protegen de manera espectacular de la hospitalización”, destaca. El estudio de la universidad sueca observa casos de síntomas leves, pero el número de ingresados es muy bajo, de un par de pacientes por grupo.

Por otro lado, aclara, “el estudio está hecho en la era del delta y eso muestra que, aunque en el laboratorio veamos que la variante es bloqueada un poco peor por los anticuerpos, en la práctica no cambia significativamente a la hora de evitar casos graves”.

La investigación de la Universidad de Umeå se basa en los datos de los registros nacionales de la Agencia de Salud Pública de Suecia, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar y la Oficina de Estadísticas de Suecia.

Marcel Ballin, coautor del estudio, indica que “los resultados del estudio pueden tener implicaciones para las estrategias de vacunación en diferentes países”.

“La Organización Mundial de la Salud ha declarado que, a pesar de los prometedores resultados de estudios anteriores sobre la respuesta inmunitaria de la vacunación mixta, era necesario realizar estudios más amplios para investigar su seguridad y eficacia frente a los resultados clínicos. Pues aquí tenemos ahora uno de esos estudios”, concluye el investigador.

