Las década de los 50 puede marcar el comienzo del Antropoceno

El significativo impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres ha llevado a parte de la comunidad científica a proponer un nuevo nombre, todavía no oficial, para nuestra era geológica actual: el Antropoceno.

Pero definir de forma precisa cuando arrancó este periodo es complicado. ¿Empezó con la expansión de la agricultura, la domesticación de los animales, la revolución industrial, o quizá con la aparición de elementos radiactivos tras las pruebas nucleares?

El registro geológico a veces proporciona una evidencia muy clara de cambios de época. Por ejemplo, cuando un meteorito colisionó con la Tierra hace 66 millones de años, los niveles del iridio metálico de la roca espacial quedaron impresos en los sedimentos de todo el mundo. Esto sirvió de referencia para establecer el final del período Cretácico.

Sin embargo, en el caso del Antropoceno no es tan sencillo. En los sedimentos de nuestro planeta se han acumulado muchos marcadores del impacto humano debido a la agricultura, la ganadería, la deforestación, la eliminación de residuos y otras actividades. Y a esto hay que sumar el aumento de productos químicos industriales, como pesticidas y productos farmacéuticos.

Los sedimentos de dos lagos suizos

Para explorar el registro de compuestos sintéticos como un posible marcador que defina el comienzo del Antropoceno, la investigadora de origen mexicano Aurea C. Chiaia-Hernández, del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (Eawag), junto a otros colegas, ha analizado los sedimentos de dos lagos suizos, Lugano y Greifensee, con una novedosa técnica. Los detalles se publican en la revista Environmental Science & Technology.

“Hemos usado la espectrometría de masas de alta resolución (HR-MS, por sus siglas en inglés) junto a cromatografía líquida para analizar los contaminantes”, explica Chiaia a Sinc. Los compuestos se extrajeron de barras sedimentarias de un metro de largo extraidas desde los fondos de los lagos y con material de los últimos cien años.

“Los resultados del estudio apuntan que el Anthropoceno empieza alrededor de 1950, una fecha que coincide con la gran aceleración del crecimiento de la población y la industrialización a escala mundial –subraya la investigadora–. La segunda mitad del siglo XX se puede considerar única en la historia de la humanidad”.

Evolución a lo largo del tiempo de la intensidad de contaminantes en los lagos suizos analizados. / Chiaia-Hernandez et al.

Según los análisis, los sedimentos de los dos lagos contenían pocos contaminantes sintéticos antes de la década de 1950, pero a partir de ese momento las concentraciones de productos químicos antropogénicos comenzaron a aparecer en las muestras, lo que es consistente con el auge de las actividades industriales después de la Segunda Guerra Mundial.

“Nuestro trabajo no se ha enfocado a un grupo de compuestos químicos concreto, sino a todas las señales antropogénicas que puedan ser capturadas con la tecnología utilizada, que registra miles de sustancias a la vez”, destaca la investigadora. “Algunas son conocidas y están incluidas en programas de monitoreo, pero otras no se han reportado hasta ahora, como el pesticida imazalil (aplicado en los cítricos)”.

Los datos también muestran que se produce una disminución en la contaminación después de la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la década de 1970, confirmando la importancia de este tipo de instalaciones para reducir la contaminación. Aun así cientos de contaminantes superan las barreras y siguen llegando a las aguas superficiales.

Los autores consideran que, probablemente, estos resultados se puedan extrapolar a otros lugares donde hay contaminación directa (vertidos de depuradoras) o indirecta (a través de pesticidas), pero no a zonas de gran altitud (montañas) ya que el método no está enfocado a compuestos químicos volátiles.

“Definir el comienzo, y lo que es más importante, formalizar al Antropoceno como una nueva era geológica, resulta de gran interés ya que, en gran medida, el futuro de la Tierra está siendo determinado por las acciones humanas”, concluye Chiaia.

La referencia estratigráfica GSSP

Hasta el momento, se han propuesto dos clasificaciones como el comienzo del Antropoceno basándose en las firmas antropogénicas del registro geológico que cumplen los criterios de la Sección y el Punto del Estratotipo Global (GSSP), una sección estratigráfica de referencia acordada internacionalmente.

El año 1600 se ha propuesto como un "Antropoceno temprano" sobre la base del movimiento de las especies, la disminución del CO 2 atmosférico y los cambios resultantes relacionados con el clima dentro de varios registros estratigráficos. Sin embargo, los depósitos a partir de este momento no muestran grandes cambios, particularmente en términos de material de restos biológicos del movimiento de especies a nuevos continentes u océanos. La Revolución Industrial (en el siglO XIX) también ha sido considerada por algunos autores como el comienzo distintivo del Antropoceno, sin embargo, la contaminación de este período es demasiado local y diacrónica para proporcionar un pico de oro (golden spikes).

Por el contrario, se han registrado múltiples indicadores antropogénicos en la 'Gran Aceleración' durante la segunda mitad del siglo XX. Hasta ahora, 1964 ha sido propuesto como un año que podría cumplir los criterios para los límites GSSP como el comienzo del Antropoceno con señales de carbono-14 (14C), proporciones de isótopos de plutonio (240 / 239Pu) y de cesio (137Cs) indicando pruebas de bombas, y los isótopos de yodo de muy larga vida (129I ) encontrados en sedimentos y suelos.

Aunque se han propuesto muchas fechas como origen del Antropoceno (por ejemplo, entre 1945 y 1964), diversas cuestiones siguen siendo debatidas, en particular con respecto al ritmo de los cambios inducidos por los humanos en la Tierra, para declarar oficialmente una nueva era geológica. El nuevo estudio basado en los datos de los lagos suizos apunta una nueva fecha: la década de los años 50 del siglo pasado.

Referencia bibliográfica:

Aurea C. Chiaia-Hernandez, Barbara F. Günthardt, Martin P. Frey, Juliane Hollender. “Unravelling Contaminants in the Anthropocene Using Statistical Analysis of Liquid Chromatography−High-Resolution Mass Spectrometry Nontarget Screening Data Recorded in Lake Sediments”. Environmental Science & Technology, 25 de octubre de 2017.