Según la relatividad general de Einstein, presentada hace más de un siglo, la rotación de un objeto masivo (como una estrella o un planeta) 'arrastra' el espacio-tiempo de su alrededor. Esto, a su vez, afecta al movimiento orbital que se establece con otro objeto que gire a su alrededor.

Este fenómeno se ha comprobado en la Tierra con experimentos de satélites, pero ahora un equipo internacional de astrofísicos lo ha confirmado en un escenario donde los campos gravitacionales son mucho más intensos: un sistema binario formado por el radiopúlsar PSR J1141-6545 (una estrella de neutrones que, como un faro, emite radiación periódica) y la enana blanca (un remanente estelar) en torno a la que gira cada 4,8 horas. Se localiza en la constelación Musca (la Mosca) del hemisferio Sur.

El estudio se publica esta semana Science y se ha realizado con los datos recogidos a lo largo de 20 años por los radiotelescopios australianos Parkes y UTMOST, que han ido registrando los rápidos destellos del púlsar mientras se movía alrededor de la enana. Así se ha podio observar el efecto predicho por la relatividad general de Einstein, llamado ‘precesión de Lense-Thirring’.

“Como el púlsar rota de forma muy regular, al medir pequeñas desviaciones en los tiempos en que llegan esos pulsos al telescopio, se pueden calcular características básicas sobre el sistema (como la masa o el período de la órbita), pero también efectos que son mucho más sutiles, como la dilatación del tiempo, la pérdida de energía por emisión de ondas gravitacionales y otros efectos relativistas”, explica a Sinc uno de los autores, Pablo A. Rosado.

“Además, gracias a la precisión de estas observaciones, también se ha podido inferir información sobre cómo se pudo haber formado este sistema binario”, destaca Rosado, que trabajó en este proyecto cuando estuvo de postdoc en la Universidad Tecnológica de Swinburne (Australia) y luego abandonó el mundo académico al regresar a España.

"La órbita de este púlsar es muy especial: viaja a una velocidad máxima de casi un millón de km/h, ya que la separación máxima entre las estrellas es apenas mayor que el tamaño de nuestro Sol'', comenta el primer autor, Vivek Venkataraman Krishnan, que también realizó el doctorado en la universidad australiana y ahora investiga en el Instituto Max Planck de Radioastronomía (Alemania).

“Con la ayuda de relojes atómicos, pudimos realizar mediciones altamente precisas de los tiempos de llegada de las señales del púlsar –añade–, y rastrearlo con una precisión promedio de 30 km por medición durante el periodo de 20 años. Esto permitió determinar el tamaño y la orientación de la órbita de forma precisa".

¿Qué es la precesión de Lense-Thirring?

Otro de los autores del instituto alemán, Paulo Freire, explica a Sinc qué es la 'precesión de Lense-Thirring' (llamada así por los físicos Josef Lense y Hans Thirring que la plantearon en 1918 con el apoyo de Einstein): “Imagina que hay un satélite orbitando un cuerpo masivo que ‘arrastra’ el espacio-tiempo de su alrededor. La precesión de Lense-Thirring es una precesión (cambio en la orientación del eje de rotación de un cuerpo giratorio) causada por ese arrastre del espacio-tiempo en la órbita de ese satélite”.

El arrastre del espacio-tiempo alrededor de la Tierra fue registrado con el satélite Gravity Probe B de la NASA con giroscopios súperprecisos. Luego, la precesión de Lense-Thirring fue detectada mediante láseres con los satélites LAGEOS, LAGEOS-II y LARES".

Lo que han medido ahora los investigadores con PSR J1141-6545 ha sido un pequeño cambio en la inclinación orbital (en relación con la línea de visión de la Tierra) de su sistema binario, cuyo valor es de tan solo unos 0,00047 grados por año.

"Los cálculos (realizados asumiendo la relatividad general) implican que una buena parte de este cambio del plano orbital del sistema debe ser la precesión de Lense-Thirring", apunta Freire. "De hecho, es la primera vez que se confirma esto en un púlsar binario, y nos ofrece una nueva e importante aplicación: podemos decir que Einstein nos dio una nueva herramienta para aprender sobre el universo".

“En este caso, la detección del efecto significa que la enana blanca compañera de PSR J1141-6545 está girando mucho más rápido de lo normal para una estrella este tipo: una rotación cada uno o dos minutos, en lugar de varias horas; y esto –concluye– es importante para confirmar teorías que se plantearon hace 20 años sobre la formación de este sistema extraño y único".

