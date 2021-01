Las cuevas de Mallorca dejan al descubierto el nivel del mar de hace 6,5 millones de años

La progresiva subida del nivel del mar en la actualidad requiere predecir con exactitud la rapidez con la que aumentará el nivel marino en los próximos siglos. Para obtener información sobre la futura estabilidad de las masas glaciares y el aumento del nivel del mar, la comunidad científica se basa en evidencias de períodos interglaciales pasados, cuando el clima de la Tierra era más cálido que el actual. Pero no es la única forma.

Un equipo internacional de científicos, con participación de la Universidad de las Islas Baleares, ha utilizado un tipo de depósitos de las cuevas litorales de Mallorca, conocidos como sobrecrecimientos freáticos sobre espeleotemas (POS, por sus siglas en inglés), para reconstruir los episodios de estabilización del nivel de mar.

El espesor y la morfología de estos depósitos cristalinos se relacionan con las variaciones del nivel de la capa freática, lo que proporciona a los científicos una manera de medir el nivel del mar en el pasado. Estos hallazgos se han publicado en la revista Scientific Reports.

En este proyecto, el equipo de Geociencias ha documentado la cronología y la posición del nivel del mar durante intervalos clave de los últimos 6,5 millones de años, en los que las estimaciones globales del nivel marino han sido altamente inciertas.

Los resultados contribuyen a los esfuerzos para estudiar los periodos cálidos pasados ​​para obtener información sobre la magnitud y la frecuencia de las subidas del nivel del mar, lo cual es fundamental para mejorar la capacidad de predecir y hacer recomendaciones para disminuir el efecto del calentamiento global.

Los secretos que esconden las cuevas

Este estudio permite ampliar otras conclusiones obtenidas el año pasado en la revista Nature sobre el nivel marino durante el plioceno (hace entre 5,3 a 2,58 millones de años). En el último, los científicos han podido analizar muestras más antiguas (del Mioceno superior) y también más recientes (Cuaternario).

Durante el comienzo y el final de la transición hacia el Pleistoceno medio, el nivel del mar estaba a -1,1 metros y 5 metros, respectivamente.

Al utilizar los espeleotemas de varias cuevas mallorquinas y al aplicar modelos numéricos y estadísticos para estimar las correcciones de ajuste isostático glacial y elevación a largo plazo, se han traducido los datos locales del nivel del mar en estimaciones del nivel marino global.

Así, durante algunos acontecimientos clave del tiempo geológico, como la transición del Plioceno al Pleistoceno, hace unos 2,58 millones de años, el nivel del mar se situaba en 6,4 metros, mientras que, durante el comienzo y el final de la transición hacia el Pleistoceno medio, el nivel del mar estaba a -1,1 metros y 5 metros, respectivamente. “En general, nuestros resultados avalan que el nivel del mar bajó significativamente después del Plioceno”, recalcan los autores.

Los autores también muestran que el nivel local del mar antes y al comienzo de la crisis de la salinidad del Mesiniano (un gran evento geológico durante el cual el mar Mediterráneo casi se secó) estaba a 33 metros por encima del nivel actual, hace entre 6,5 y 5,9 millones de años.

Estas estimaciones pueden ofrecer puntos de partida para evaluar si la disminución del nivel marino en el Mediterráneo occidental se produjo de manera gradual o rápida.

Según los científicos, las estimaciones aportadas son importantes instantáneas de las estabilizaciones del nivel del mar, pero todavía serán necesarios otros puntos adicionales para dar un contexto más general a los resultados.

Referencia:

Dumitru, OA, et al. (2020). “Sea-level stands from the Western Mediterranean over the past 6.5 million years”. Scientific Reports