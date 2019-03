Cuando los peces envejecen no ensordecen

Las células ciliadas se encuentran en el oído interno y son las encargadas de captar los estímulos auditivos y los cambios en la posición del cuerpo (sentido del equilibrio). Estas células mueren cuando se exponen a traumas acústicos o a sustancias tóxicas y debido a procesos naturales de envejecimiento.

Sin embargo, las células de los mamíferos adultos no tienen capacidad regenerativa, por eso la sordera es una enfermedad frecuente en las personas de avanzada edad. Los peces, en cambio, sí que son capaces de regenerar las células ciliadas. Saber a qué se debe esta capacidad regenerativa abre la ventana a nuevas líneas de investigación en el tratamiento de la pérdida de oído.

El grupo de Biología del Desarrollo del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha descubierto que la vía del ácido retinoico desencadena la regeneración de las células ciliadas dañadas de peces cebra. El estudio se ha publicado en la revista Journal of Neuroscience.

Un antiaging contra la pérdida de oído

Las propiedades regenerativas del ácido retinoico se han estudiado ampliamente en órganos como las extremidades o el corazón de los anfibios, además de ser un ingrediente recurrente en las cremas antienvejecimiento. Pero su función regenerativa en el oído de los peces se desconocía hasta el momento.

Mediante técnicas de inhibición genética y farmacológica, el equipo a cargo de Berta Alsina ha demostrado que este ácido es imprescindible para la regeneración celular del oído interno de pez cebra.

Al dañar las células ciliadas, los investigadores han visto que se activa la vía del ácido retinoico, que reprime la expresión de los genes p27kip y sox2, componentes clave en el desarrollo de las células ciliadas. Esta represión permite la generación de nuevas células ciliadas para reconstruir el órgano sensorial dañado.

Estos descubrimientos son muy útiles para comprender los mecanismos moleculares que subyacen la regeneración celular de los vertebrados no mamíferos y señalan la vía del ácido retinoico como diana en la investigación de agentes terapéuticos para recuperar el oído.

Además de su papel en el oído interno, el estudio muestra el papel regenerativo del ácido retinoico en la línea lateral de los peces, un órgano sensorial que les permite detectar el movimiento del agua que les rodea.

Referencia bibliográfica:

Davide Rubbini, Àlex Robert-Moreno, Esteban Hoijman, Berta Alsina. Retinoic Acid Signaling Mediates Hair Cell Regeneration by Repressing p27kip and sox2 in Supporting Cells. Journal of Neuroscience noviembre de 2015. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1099-15.2015