Cova Eirós es el yacimiento con arte rupestre más antiguo de Galicia

El desarrollo de las dataciones radiométricas mediante acelerador de masas en las últimas décadas está permitiendo datar de modo directo manifestaciones pictóricas elaboradas con materiales orgánicos como el carbón vegetal.

Ahora, un equipo del Instituto Catalán de Paleoecologia Humana (IPHES), del Grupo de Estudios para la Prehistoria (GEPN-AAT) y de la Universidad de Santiago de Compostela han utilziado esta técnica para precisar en mayor medida la edad de las pinturas de Cova Eirós, en Triacastela, Lugo, que se remontarían a hace 9.000 años.

Debido a los graves problemas de contaminación, en el caso concreto de las pinturas de Cova Eirós fue preciso recurrir a una sofisticada variante técnica, la oxidación por plasma, para la que contaron con la dilatada experiencia de Karen Steelmann, de la Universidad de Central Arkansas.

Las analíticas han permitido afirmar que las pinturas fueron realizadas usando carbón vegetal como pigmento. Así, y a pesar de esa problemática y la mala conservación de las imágenes, “ha sido posible obtener dos dataciones C-14 sobre otros tantos temas incluidos en el Panel III de la cueva que, una vez combinadas estadísticamente y teniendo en cuenta las interferencias de carbón moderno provocadas por un fuego encendido hacia ese sector de la pared en época medieval, nos indican que esas figuras se realizaron hace más de 9.000 años”, afirman los investigadores.

Estos resultados acaban de ser publicados en el último número de la revista Radiocarbon, la publicación de referencia internacional en el ámbito de las dataciones mediante Carbono 14. El artículo gira alrededor de la cronología absoluta del arte pintado en Cova Eirós, un yacimiento en el que este grupo investigador trabaja desde 2008 y que en los últimos años cuenta con el apoyo económico de la Xunta de Galicia.

Las dataciones obtenidas sobre uno solo de los 13 paneles decorados en esa caverna convierten así este lugar en el yacimiento con arte más antiguo de Galicia, ya que las pinturas megalíticas son 3.000 años posteriores, como indican las dataciones AMS (Acelerador de Espectrometría de Masas).

Arte paleolítico

Los datos proporcionados en Cova Eirós por el Carbono 14 se suman a las consideraciones de tipo estilístico, que acercan por lo menos una parte del repertorio iconográfico allí detectado al llamado Estilo V del arte paleolítico. Este período se corresponde a los momentos finales del paleolítico y se encuentra bien representado en otros yacimientos al aire libre de la Meseta española (Siega Verde) y del Norte de Portugal (Foz Côa), pero es mucho más escaso en cuevas (Cueva Palomera).

En el marco de la colaboración interdisciplinar cuyos resultados ven ahora la luz, los trabajos de datación directa de la pintura en Cova Eirós van a continuar con el fin de precisar, en la medida de lo posible, el encuadramiento cronológico y la secuencia de ejecución de las muestras artísticas documentadas en este yacimiento cavernario único en la prehistoria de Galicia.

Referencia bibliográfica:

Steelman, K., de Lombera Hermida, A., Viñas Vallverdú, R., Rodríguez-Álvarez, X. P., Carrera Ramírez, F., Rubio Mora, A. e Fábregas Valcarce, R. “Cova Eirós: an integrated approach to dating the earliest known cave art in NW Iberia”. Radiocarbon vol. 59.1, págs. 151-164 (2017).