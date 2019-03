Las corrientes de agua acumularon las herramientas líticas de Olduvai

Alfonso Benito Calvo, geólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) participa en un trabajo que se acaba de publicar en la revista Geoarchaeology sobre los efectos de los procesos post-deposicionales sobre la formación de los yacimientos plio-pleistocenos de la Garganta de Olduvai, en Tanzania.

El estudio concluye que las acumulaciones de herramientas líticas encontradas en estos yacimientos tienen rasgos de haber sido arrastradas y concentradas por corrientes de agua, y no habrían sido generadas in situ por la actividad humana.

Se trata de un tema de considerable debate debido a sus implicaciones en las interpretaciones sobre el comportamiento humano deducido a partir de los conjuntos arqueológicos encontrados. Con el presente trabajo se aportan nuevos datos a este debate a través del estudio estadístico del tamaño y la distribución de los artefactos líticos excavados por Mary Leakey en yacimientos Olduvayenses y Achelenses del Lecho I y II durante la segunda mitad del siglo XX.

Los patrones obtenidos han sido comparados con distribuciones de talla experimentales, arrojando diferencias significativas. La mayoría de los yacimientos de la Garganta de Olduvai se caracterizan por una tendencia bimodal y plurimodal, opuesta a la distribución unimodal dominante en la talla experimental, definida por el predominio de un tamaño único de los útiles líticos y distribución uniforme. Además los pocos yacimientos con distribución unimodal, también muestran una notable escasez de restos líticos de pequeño tamaño.

“En definitiva, este trabajo muestra que la distribución de tamaños de las herramientas líticas de los yacimientos de Olduvai no sigue un patrón de talla in situ, por lo que los conjuntos arqueológicas podrían haber sido modificados significativamente por procesos post-deposicionales”, afirma Alfonso Benito.

Referencia bibliográfica:

Ignacio de la Torre , Alfonso Benito-Calvo y Tomos Proffitt. "The impact of hydraulic processes in Olduvai Beds I and II, Tanzania, through a particle dimension analysis of stone tool assemblages". Geoarchaeology 28 de junio de 2017. DOI: 10.1002/gea.21629