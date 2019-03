La contaminación aumenta las muertes asociadas al tabaco

Un estudio que cuenta con la participación del Instituto de Salud Global de Barcelona ha analizado los efectos de la exposición a las partículas finas (PM 2.5) en personas fumadoras y no fumadoras. Este trabajo, publicado en la revista Environmental Research, parte de investigaciones previas que ya habían hallado una interacción aditiva entre PM 2.5, fumar cigarrillos y cáncer de pulmón. Ahora, los investigadores han analizado también si la combinación de estas exposiciones potencia la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

La investigación se ha realizado con datos de cerca de medio millón de personas fumadoras y no fumadoras estadounidenses de más de 30 años de edad que forman parte del Estudio II de la Sociedad Americana de Prevención contra el Cáncer.

Michelle C. Turner, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, destaca que la suma de fumar cigarrillos "y a la vez estar expuesto a la contaminación del aire aumenta el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y diabetes, aunque el efecto aditivo es más pequeño que el que se había encontrado previamente para el cáncer de pulmón”.

Según sus resultados, por cada 100.000 personas, 318 muertes por enfermedad cardiovascular y diabetes son atribuibles a fumar cigarrillos, y 36 por la exposición a niveles altos de partículas PM 2.5. La combinación de ambas, fumar tabaco y estar expuesto a la contaminación atmosférica, provoca 32 muertes adicionales por enfermedad cardiovascular y diabetes.

Turner considera que con los niveles de PM 2.5 observados en este estudio, "la reducción del tabaquismo tendrá un mayor impacto en la disminución de la mortalidad que la reducción de la exposición a la contaminación atmosférica”.

Sin embargo, estar expuesto a menos partículas finas también contribuirá a prevenir una proporción de la mortalidad atribuida a fumar cigarrillos.

