Las condiciones laborales y las prestaciones son clave para la atracción de talento

Un estudio realizado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad a Distancia de Madrid ha analizado las claves para la atracción del talento científico en ciencias de la salud.

El trabajo, publicado en la revista PLOS One, ha contado con la participación de un total de 811 investigadores, de los que 293 pertenecían a áreas de salud (147 eran jóvenes investigadores en España, 114 eran científicos españoles en el exterior y 32 retornados a España). Y concluye que existen una serie de variables que marcan los incentivos de salida y retorno de jóvenes investigadores y científicos procedentes del campo de ciencias de la salud.

En el caso de los científicos españoles en el exterior, los resultados muestran que, junto a los salarios, las variables más decisivas se concentran básicamente en las ventajas diferenciales de los centros de destino, en concreto, la carrera, formación, financiación y prestigio de la institución. Sin embargo, en el caso de los científicos que vuelven al país, estas ventajas diferenciales decisivas tienen menor repercusión, en favor de aspectos más vinculados con las capacidades sociales como condiciones laborales, vacaciones, número de horas de trabajo. Además de prestaciones complementarias: baja parental, seguro de trabajo y calidad de las pensiones por jubilación, entre otras.

Esto permite afirmar que “las organizaciones sanitarias españolas sí pueden influir en el retorno de sus científicos”, según sostienen los autores. Así, la puesta en marcha de políticas atractivas que combinen ventajas diferenciales con una intensificación de las capacidades sociales puede llegar a resultar determinante no sólo para el retorno, sino también para la permanencia y estabilidad de los investigadores españoles.

Colaboración público-privada

Dichas políticas se pueden concretar en iniciativas de colaboración público-privada, que permitirían obtener recursos de las empresas (pagos de seguros sociales o guarderías, por ejemplo). Además, entre otras medidas, también se puede fomentar la inserción laboral de los investigadores en hospitales y empresas o el apoyo al emprendimiento con el objetivo de promocionar nuevas líneas de investigación.



Las conclusiones de este trabajo tienen implicaciones para la mejora de los servicios nacionales de salud pública, pues una adecuada movilidad de los investigadores permite una agregación rápida de sus nuevos conocimientos científicos a la práctica clínica para la mejora de la calidad y la esperanza de vida de la ciudadanía.



Los resultados de la investigación podrían también útiles para una gestión más eficaz y eficiente de los servicios sanitarios. Estos resultados también podrían ayudar al desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, dispositivos médicos o equipamientos con la posibilidad de mejorar los diagnósticos y tratamientos de los pacientes y convertirse en una nueva fuente de creación de riqueza y empleo, indica el trabajo.

La financiación de este estudio procede de proyectos de investigación realizados para la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Novanca/Caja Rural.

Referencia bibliográfica:



Aceituno-Aceituno P, Melchor L, Danvila-del-Valle J, Bousoño-Calzón C. "Cumulative advantages and social capabilities in scientific mobility in the Health Sciences: The Spanish case". PLoS ONE (2017).