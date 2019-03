Un compuesto extraído del olivo ayuda a la cicatrización de heridas

Científicos del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Arrixaca han descrito por primera vez el mecanismo por el cual algunos extractos de plantas son capaces de promover y mejorar la cicatrización de heridas.

Los investigadores han descrito cómo "el ácido oleanólico (un compuesto obtenido de la hoja de olivo) es capaz de activar rutas moleculares importantes para la migración de las células del borde de una herida y acelerar su cierre", explica David Armero, uno de los miembros del equipo y actualmente el decano de la Facultad de Enfermería de la la Universidad de Murcia (UMU).

Los resultados obtenidos, publicados en la revista Plos One, son claves para desarrollar nuevos fármacos y estrategias para optimizar el cierre de heridas cutáneas en general y heridas crónicas en particular, como el pie diabético o las úlceras por presión.

Estas lesiones representan un problema destacado de salud pública pues afectan al 1% de la población, representando su tratamiento y el de sus complicaciones hasta un 3% del gasto sanitario total.

El equipo, coordinado por Francisco J. Nicolás, está compuesto por los profesores de la UMU María Ruzafa, Antonio Jesús Ramos y David Armero, y los investigadores Ángel Bernabé y Sergio Liarte del IMIB-Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Referencia bibliográfica:

Bernabé-García Á, Armero-Barranco D, Liarte S, Ruzafa-Martínez M, Ramos-Morcillo AJ, Nicolás FJ (2017) Oleanolic acid induces migration in Mv1Lu and MDA-MB- 231 epithelial cells involving EGF receptor and MAP kinases activation. PLoS ONE 12(2): e0172574. doi:10.1371/journal.pone.0172574