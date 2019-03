Cómo conservar un clavel autóctono del entorno de Doñana

Desde 2012, el clavel silvestre Dianthus inoxianus está considerado planta amenazada y en peligro de extinción por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Un grupo de expertos de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la empresa Áridos la Melera, trabaja en un proyecto para la conservación de este clavel autóctono de la zona de Doñana.

Para garantizar su supervivencia, el primer paso es conocer a esta especie y sus peculiaridades. Los investigadores señalan que se trata del clavel con más cromosomas del mundo (180 frente a los 30-60 presentes en el resto de claveles), es muy escaso, sobrevive en arenales con cantidades mínimas de agua, sus pétalos son más grandes de lo habitual al igual que sus estomas (estructura por el que transpira la planta), se adapta a situaciones de estrés hídrico y florece en verano, estación más dura para las plantas por su sequía.

“El clavel silvestre es capaz de sobrevivir durante 18 días sin agua recuperando la normalidad en el momento en el que se riega y tiene un único polinizador, una polilla nocturna, dos condiciones que unidas a las anteriores le confieren un carácter muy atípico”, señala Francisco Balao, investigador de la Universidad de Sevilla y responsable del proyecto.

Entre las medidas de conservación que se llevan a cabo están la translocación y el refuerzo de poblaciones a zonas protegidas dentro de la finca en la que han sido halladas, la recolección de semillas si los trasplantes no prosperaran y la clonación de plantas mediante esquejado con un aeroclonador que consigue un 80% de éxito en la formación de raíces.

Estos estudios se realizan en los Servicios Generales de Investigación de Invernadero y Biología ubicados en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS), edificio Celestino Mutis.

Referencia bibliográfica:

J. Herrera y F. Balao. "A test of phenotypic selection on petal form in the wild carnation, Dianthus inoxianus" Plant Biology (2015). DOI: 10.1111/plb.12366