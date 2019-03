Cómo se adaptan al medio los pinzones de Darwin

Los pinzones de Darwin –quince especies de aves que habitan en el archipiélago de Galápagos y la Isla del Coco (Costa Rica)– son uno de los mejores ejemplos de evolución adaptativa. Todos se parecen entre ellos excepto por el tamaño y la forma del pico, que varía en función de las fuentes de alimento de sus respectivos hábitats.

Ahora, un equipo estadounidense de investigadores ha descubierto que las diferencias genéticas entre pinzones urbanos y rurales de las Galápagos son mínimas, mientras que las epigenéticas –los mecanismos que regulan la expresión de los genes– son sustanciales.

El trabajo, publicado en la revista BMC Evolutionary Biology, sugiere que el tipo de dieta de estas aves explicaría, a través de la alteración de los mecanismos de expresión genética, su capacidad para habituarse a los cambios ambientales.

El papel de la epigenética en la evolución

“Los diferentes patrones de metilación –un proceso vinculado con la activación y desactivación de genes– podrían estar relacionados con las fuentes de alimentación de cada pinzón”, explica Michael Skinner, autor principal de la investigación e investigador en la Universidad del estado de Washington (EE UU).

En el estudio solo se han comparado las poblaciones de dos especies de pinzones (Geospiza fortis y Geospiza fuliginosa), así los expertos señalan que no sé puede certificar la influencia de los entornos urbanizados en la epigenética y la morfología de estas aves.

Aunque los resultados no sean concluyentes, "este proyecto es el primer paso para averiguar cómo los mecanismos de expresión genética están involucrados en la adaptación de los seres vivos a las circunstancias ambientales”, sostienen los autores.

Futuros estudios serán necesarios para determinar cuáles son los efectos directos de la metilación de ADN en los rasgos físicos, y el papel que desempeñan en la evolución.

Los pinzones de Galápagos, de la obra Voyage of the Beagle. / John Gould

