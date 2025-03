Combinan implantes medulares con robótica para ayudar a caminar a pacientes con parálisis

Un equipo de investigación dirigido por Grégoire Courtine y Jocelyne Bloch, de Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, ha desarrollado un sistema que combina una neuroprótesis implantada en la médula con dispositivos robóticos para la rehabilitación para permitir el movimiento en personas con lesiones medulares.

Los resultados, publicados publican en la revista Science Robotics, demostraron que el nuevo sistema promovió la activación neuromuscular a cinco pacientes con parálisis parcial o completa tras una lesión medular y les permitió andar y pedalear.

Además, algunos participantes del estudio recuperaron el control de músculos que tenían paralizados incluso con la neuroprótesis apagada, lo que indica que el dispositivo favorece la recuperación neurológica tras esta rehabilitación.

Este mismo equipo investigador consiguió el año pasado que dos pacientes recuperasen el control de las piernas gracias a un método de estimulación profunda cerebral. Y en 2023, otro de sus pacientes volvió a caminar gracias a una interfaz activada por sus pensamientos.

Impulsos eléctricos sincronizados

El nuevo dispositivo implantado en la médula emite impulsos eléctricos para estimular los músculos de forma sincronizada con el dispositivo robótico de rehabilitación que se esté usando, como cintas de correr o bicicletas estáticas, lo que da lugar a una actividad muscular coordinada durante la terapia de rehabilitación.

Este sistema puede interconectarse con cualquier dispositivo robótico e incluye sensores de movimiento y fuerza y aplicaciones de software para controlar la estimulación eléctrica. Así, los participantes emparejaron un pulsador manual con exoesqueletos de asistencia, andadores y muletas para subir escaleras y caminar al aire libre sobre grava o nieve.

"La perfecta integración de la estimulación medular con la rehabilitación o la robótica acelerará el despliegue de esta terapia en la comunidad de personas con lesión medular", afirma Grégoire Courtine, uno de los líderes del estudio.

Según los investigadores, se necesitarán futuros estudios clínicos para determinar los mecanismos biológicos detrás de estos hallazgos y sus beneficios a largo plazo.

Referencia:

G. Courtine et al. Augmenting rehabilitation robotics with spinal cord neuromodulation: a proof of concept. Science Robotics (2025).