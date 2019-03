Cinco científicas españolas, premiadas por el programa L'Oréal-Unesco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, han participado hoy en la entrega de la XI edición de las Bolsas de Investigación 2016 L’Oréal-UNESCO, en la que se entregan becas por valor de 15.000 euros a cinco científicas españolas.

A lo largo de sus once años de duración, las bolsas de investigación del programa For Women in Science han apoyado a 52 científicas españolas concediéndoles ayudas por un valor total de 890.000 euros, alternando los campos de especialización entre las ciencias de la vida y las ciencias de la materia.

Este año, las premiadas han sido Anna Laromaine, con sus estudios centrados en la interacción de nanopartículas con material biológico para aplicaciones médicas; Vanesa Esteban, que investiga las alergias desde el interior de los vasos sanguíneos para el desarrollo de terapias alternativas a la adrenalina y Azucena Bardají, dedicada a investigar la inmunización materna para evitar enfermedades como la tos ferina y el virus respiratorio sincitial en embarazadas y bebés.

También han resultado ganadoras Jaione Valle, cuyos estudios se centran en las proteínas bacterianas con comportamiento amiloide, y Anna Shnyrova, que desarrolla un sistema in vitro para entender y controlar la dinámica de dobles membranas de las mitocondrias, fundamental en procesos como el alzhéimer, el envejecimiento celular o la apoptosis.

Campaña #ponlescara

Coincidiendo con la entrega de premios, se ha lanzado #ponlescara, una campaña para visibilizar y acercar el trabajo de las científicas a través de las redes sociales y alentar la vocación investigadora entre las jóvenes.

Con este motivo, un centenar de estudiantes de tercero de la ESO ha participado en una jornada de science dating con ocho científicas españolas. En rondas de diez minutos de duración, los alumnos de los institutos madrileños Ramiro de Maeztu y del Centro Concertado Valdecas han conocido de primera mano anécdotas sobre los números narradas por Clara Grima, investigadora y profesora de Matemáticas en la Universidad de Sevilla, o han charlado sobre astronomía con Mª Asunción Fuente, investigadora en el Observatorio Astronómico Nacional.