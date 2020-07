Debido al compromiso de los editores comerciales con la emergencia sanitaria de la COVID-19, el porcentaje de artículos de investigación de acceso abierto sobre coronavirus en 2020 alcanza el 91,4 %, con EE UU y China a la cabeza, según un estudio internacional dirigido por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

A estos dos países les siguen todos los europeos, especialmente Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y España. La investigación también destaca el papel de liderazgo de Arabia Saudí, Canadá y Corea del Sur, con un número significativo de documentos presentados pero dinámicas muy diferentes de colaboración internacional.

Para llevar a cabo el trabajo, publicado en Scientometrics, los autores han analizado 18.875 artículos indexados en la plataforma Web of Science, con análisis estadísticos descriptivos para los países y organizaciones más prolíficas, prestando atención a los últimos 2 años para poder comparar las tendencias. Los registros se analizaron por separado utilizando el software VOSviewer, dibujando una red de enlaces entre países y organizaciones para identificar los más fuertes en la red.

La proporción de colaboración internacional está creciendo en todos los países en 2019-2020, lo que contrasta con la situación de las últimas dos décadas. “Esto permite construir escenarios futuros para la colaboración científica, al crear una visión común y recomendaciones de políticas científicas para mejorarla”, destaca Simone Belli, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Además de la UCM, en el artículo participan la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la ESIC Business & Marketing School.

Redes de producción científica por países en WoS sobre coronavirus 2001-2020. / Belli S. et al.

Más compromiso editorial con la emergencia

La colaboración internacional en investigación y el acceso abierto a publicaciones pueden contribuir decisivamente a obtener resultados en menos tiempo y de forma más efectiva. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, este conocimiento no llega tan rápido a la sociedad por limitaciones como las políticas de acceso abierto y los intereses corporativos.

El porcentaje de artículos de acceso abierto sobre coronavirus para el período 2001-2020 es del 59,2 %, “pero si nos centramos en 2020, las cifras aumentarán hasta el 91,4 % debido al compromiso de los editores comerciales con la emergencia”, según Belli.

“Observando la tendencia de las publicaciones sobre coronavirus, consideramos que la ciencia se está moviendo rápidamente para encontrar soluciones a los problemas de salud. La ciencia abierta es la mejor manera de enfrentar emergencias globales como la pandemia de COVID-19”, añade.

Es importante señalar que un artículo científico puede tardar más de un año en ver la luz, pues precisa de una revisión por pares (dos expertos), la incorporación de cambios o la maquetación del mismo. Para dar a conocer los resultados antes de la publicación, existe la opción de publicar el pre-print, pero es muy importante que al lector que accede al documento le quede claro que no es la versión definitiva y que todavía no ha pasado por el proceso de revisión de calidad.

Referencia:

Belli, S., Mugnaini, R., Baltà, J. et al. “Coronavirus mapping in scientific publications: When science advances rapidly and collectively, is access to this knowledge open to society?” Scientometrics (2020). DOI: 10.1007/s11192-020-03590-7.