Hasta ahora, solo dos especies endémicas Aphelocheirus murcius y Aphelocheirus occidentalis, descritas desde hace años en otras comunidades autónomas, formaban parte del panorama ibérico. Con el hallazgo de Aphelocheirus aestivalis en los sistemas fluviales de Cataluña se completa el mapa actual de distribución peninsular de las chiches de agua, aunque las citas previas de esta especie en entornos ibéricos habían sido rebatidas.

El nuevo trabajo, liderado por Marta Goula, del departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de Barcelona, ha permitido identificar nuevos ejemplares de esta chinche acuática, un insecto con una elevada especificidad de hábitat, en dos tramos del río Llobregat y del Ter a 36 km de distancia cada uno.

Según el trabajo, publicado en la revista Limnetica, estos insectos muestran algunas diferencias en las estructuras genitales internas masculinas en comparación con otros especímenes hallados en localidades europeas.

La distribución restringida y fragmentada de la especie y sus requerimientos biológicos, como la buena calidad ecológica de los sistemas fluviales, por ejemplo, son factores que ponen en peligro su conservación futura y hacen preciso impulsar medidas urgentes para conservar su hábitat natural, alertan los expertos.

El descubrimiento de A. aestivalis en territorio peninsular refleja el esfuerzo investigador en ecología y biología de los ecosistemas fluviales llevado a cabo durante más de 25 años por los expertos del Grupo de Investigación Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM) de la UB y el CERM de la UVic-UCC en las cuencas hidrográficas del Llobregat y del Ter.

Roca-Cusachs, M.; Goula, M.; Múrria, C.; Fortuño, P.; Jiménez, L.; Sellarès, N.; Marc Ordeix, M.; Prat, N. "New evidences on the presence of Aphelocheirus aestivalis in the Iberian Peninsula, its ecology and description of two northeastern Iberian populations". Limnetica, 2020 Doi: 10.23818/limn.39.11