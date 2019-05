Chimpancés cautivos utilizan herramientas para desenterrar alimentos

Un equipo internacional de investigadores ha estudiado en el zoo de Kristiansand (Noruega) el uso y la selección de herramientas en chimpancés cautivos. Su objetivo era intentar comprender cómo han desarrollado la capacidad de desenterrar la comida.

Trabajos previos indicaban que los chimpancés salvajes y los monos capuchinos barbudos eran capaces de usar herramientas para excavar alimentos bajo tierra, como raíces o tubérculos. De esta forma se sabía que este tipo de comportamientos no era exclusivo de los humanos y sus ancestros.

“Las evidencias de que los chimpancés salvajes excavaban con herramientas eran indirectas. Esto implica que nunca habían sido observados llevando a cabo este comportamiento. Hasta ahora, todo lo que sabíamos estaba basado en herramientas de origen vegetal abandonadas dentro de agujeros, en los cuales se encontraron también restos de raíces y tubérculos a medio comer. En los alrededores se encontraron además numerosas huellas y heces de chimpancés”, explica a Sinc Alba Motes Rodrigo, científica española en la Universidad de Tübingen (Alemania), que es coautora del estudio que publica esta semana la revista PLOS ONE.

Se realizaron en total dos experimentos con diez chimpancés. El primero duró 66 días y el segundo 78 días. Ocho de los primates habían nacido en cautiverio y ninguno de ellos había realizado previamente conductas de excavación.

En un principio, los autores cavaron cinco agujeros pequeños y colocaron fruta entera en cada uno. Al inicio del experimento dejaron los agujeros abiertos para alertar a los chimpancés de la fruta y después los rellenaron. Asimismo, les dieron herramientas de corteza de árbol ya elaboradas.

Para el segundo experimento, no les proporcionaron utensilios preparados. Sin embargo, nueve de los diez chimpancés excavaron con éxito la fruta enterrada, al menos una vez, y ocho eligieron usar herramientas en lugar de sus propias manos.

Cuando a los chimpancés no tenían nada listo para usar, recolectaron sus propios aparejos de la vegetación de la isla. “Nuestro estudio es el primero en mostrar, usando observaciones de los propios chimpancés, cómo estos excavan con herramientas”, asegura la investigadora.

Seis tipos de técnicas de excavación

Los autores observaron que los chimpancés reutilizaron herramientas y eligieron las más largas y no las más cortas. Además, diferenciaron seis tipos de comportamientos de excavación. “Estos comportamientos se refieren a diferentes técnicas. En concreto, nosotros observamos sondear, martillear, perforar, ampliar el agujero, palear y cavar”, apunta Motes Rodrigo.

El estudio también recoge que los chimpancés se turnaban en los hoyos e incluso compartían la fruta una vez extraída. “Compartir la comida voluntariamente no es algo habitual en ellos. Generalmente los chimpancés permiten que otros les ‘quiten’ la comida de la mano o de la boca. Nosotros observamos ambos actos, aunque fue algo escaso y anecdótico. Por lo tanto, lo describimos sin entrar en detalles sobre su interpretación”, añade.

Por último, los científicos advierten de que estos resultados, al ser en ejemplares cautivos, no pueden ser extrapolados exactamente a las poblaciones salvajes; y que los monos modernos no deben ser tratados como ‘fósiles vivientes’ de los antepasados ​​homininos. Pero también contemplan que los primeros homínidos pueden haber descubierto cómo usar herramientas simples para extraer alimentos enterrados de manera similar a estos chimpancés.

durante la excavación de alimentos enterrados / Motes-Rodrigo et al.

