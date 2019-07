Un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) ha analizado de forma pionera cómo el tipo de parto puede influir en el posterior desarrollo psicológico y la inteligencia de los gemelos, mostrando que la cesárea tiene un efecto de riesgo independiente en estos nacimientos múltiples.

?Los gemelos son una población muy vulnerable, ya que frecuentemente nacen prematuros y presentan complicaciones en el embarazo y el parto?, señala Ernesto González Mesa, profesor de Ginecología de la UMA, quien a partir de este estudio añade, además, las posibles dificultades que puede arrastrar la cesárea, muy frecuente en los nacimientos múltiples.

?Hemos constatado que la cesárea se convierte en factor de riesgo para el desarrollo. Por eso, los ginecólogos estamos convencidos de los beneficios del parto vaginal, y defendemos el uso de esta intervención quirúrgica solo como recurso cuando hay problemas?, afirma González-Mesa.

Para la elaboración de este estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychology, se analizaron 160 niños gemelos, nacidos en 2005 en el Hospital Materno Infantil de Málaga. En este periodo, hubo 7.000 nacimientos, casi 300 múltiples. De la muestra, un 55 % fueron nacimientos por parto vaginal y un 45 %, cesáreas.

Desarrollo cognitivo más bajo en cesárea

Así, en una primera fase del trabajo a los niños que participaron se les realizaron pruebas de inteligencia, desarrollo neuropsicológico y psicopedagógico, cuyos resultados, ya en una segunda etapa, se contrastaron con información sobre variables perinatales y obstétricas como el tipo de parto, sus problemas, la edad de madre o el peso al nacer, entre otras.

?Al comparar todos los datos detectamos que aquellos que presentaban un nivel intelectual y un desarrollo cognitivo más bajo procedían de nacimientos por cesárea?, explica María José González Valenzuela, investigadora principal del artículo y profesora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación .

Con este trabajo, además de la detección precoz también se busca la intervención con actividades desde los colegios y los centros de atención primaria. En este sentido, la orientadora Olga Cazorla Granados, también autora de este trabajo, añade que en los entornos educativos cada vez hay una tendencia mayor a buscar factores neurológicos para explicar dificultades en el desarrollo psicológico.

Abordar los mayores problemas para leer, escribir y el cálculo que suelen presentar los gemelos, así como seguir identificando beneficios del parto vaginal frente a la cesárea ?como los efectos neurológicos que la flora intestinal de los niños, diferente en cada tipo de nacimiento, puede acarrear? son otras líneas futuras para seguir avanzando en este estudio.

