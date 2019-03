Células madre para tratar las fístulas de la enfermedad de Crohn

En el año 2002, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) pusieron a punto la tecnología necesaria para tratar por primera vez a una paciente de enfermedad de Crohn con células madre procedentes de la grasa. Fue la prueba de concepto en la que se basó una larga sucesión de ensayos clínicos nacionales e internacionales dirigidos a conocer si, efectivamente, esta nueva modalidad terapéutica, la terapia celular, podía ser usada con seguridad y eficacia en el ser humano, para curar fístulas perianales de pacientes de Chron.

Una terapia ensayada a nivel mundial

Ahora, un editorial de la revista Gastroenterology revisa la experiencia mundial sobre el uso de esta tecnología, y concluye que las evidencias acumuladas en los más de 10 ensayos clínicos internacionales y más de 200 pacientes tratados demuestran el efecto beneficioso de esta nueva terapia. Gastroenterology es la revista número 1 de su ámbito, y sus editoriales tienen repercusión directa en la práctica clínica.

En esta terapia, las células madre son recolectadas de la médula ósea o de la grasa de individuos adultos. Fuera del cuerpo humano, en el laboratorio, pueden ser seleccionadas y multiplicadas mediante cultivo celular. Una vez preparado el producto celular puede ponerse directamente en el paciente o bien congelarse para buscar el momento clínicamente más oportuno para una inyección intralesional.

Más de la mitad de los ensayos clínicos publicados sobre estas tecnologías han sido dirigidos por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con dos de sus Hospitales Universitarios, el de La Paz y la Fundación Jiménez Díaz; que han sido las instituciones pioneras y más activas en esta carrera científica internacional para aprovechar el poder de cicatrización de las células madres.

Para que su uso se extienda y el producto pueda ser comercializado, es necesario que un ensayo clínico en fase 3 termine con éxito. Pero el equipo de investigación liderado por Damián García Olmo, del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UAM, adelanta que en marzo de 2016 esto será una realidad.

