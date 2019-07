Entre las bacterias del género Acinetobacter, las que pertenecen al complejo ACB (Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii) se han convertido en una amenaza importante en hospitales, debido a su capacidad para adquirir resistencia a múltiples antibióticos y desinfectantes, y a sobrevivir en condiciones hospitalarias.

Sin embargo, también se han encontrado especies patogénicas de Acinetobacter en comida y animales de consumo humano, lo cual podría representar un reservorio y fuente de infección para humanos. Un estudio, liderado por ISGlobal, centro impulsado por ?la Caixa? y realizado con muestras de carne proveniente de mercados peruanos, subraya el hecho de que muchos microbios que infectan a humanos pueden transmitirse a través de alimentos contaminados.

El trabajo analizó bacterias recuperadas de 138 muestras de carne bovina, porcina o aviar, escogidas al azar en seis mercados tradicionales en Lima, Perú. El equipo investigador obtuvo 12 cepas de Acinetobacter en cinco muestras bovinas diferentes, vendidas en dos mercados independientes. Todas menos una pertenecían al complejo ACB: nueve eran Acinetoacter pittii, una era A. baumannii y otra era A. dijsxhoorniae, una especie recientemente descrita por el mismo grupo de ISGlobal. De hecho, es la primera vez que se identifica esta especie en muestras de carne, o en Perú.

?El hallazgo de bacterias del grupo ACB en carne es preocupante, ya que estas especies se encuentran normalmente en un contexto clínico?, explica Ignasi Roca, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio. ?Aunque todas las bacterias aisladas eran susceptibles a los principales antibióticos usados en la clínica y tenían una prevalencia baja, estos resultados sugieren que la carne cruda puede representar un reservorio para la transmisión de Acinetobacter a humanos,? añade el investigador.

Los resultados recalcan la importancia de establecer colaboraciones interdisciplinarias entre la salud humana, la salud animal y el ambiente, una estrategia llamada ?One Health?.

Referencia bibliográfica:

Marí-Almirall M, Cosgaya C, Pons MJ, et al. "Pathogenic Acinetobacter species including the novel Acinetobacter dijkshoorniae recovered from market meat in Peru". Int J Food Microbiol. 2019 Jun 13;305:108248. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.108248.