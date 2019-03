Caracterizado el proceso neurodegenerativo del bulbo olfatorio

A lo largo de tres años, Enrique Santamaría y Joaquín Fernández, científicos del Grupo de Neuroproteómica Clínica y de la Plataforma de Proteómica de Navarrabiomed han liderado un estudio sobre la alteración progresiva a nivel molecular del bulbo olfatorio, la región cerebral cuya modificación se considera uno de los primeros síntomas en la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

En este trabajo también han participado investigadores del Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas y Neuromusculares de Navarrabiomed y del Grupo de Terapia Regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Todos los expertos citados están integrados a su vez en el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). El estudio ha sido publicado en Oncotarget.

María Victoria Zelaya, primera firmante del artículo e investigadora predoctoral de Navarrabiomed, señala el alcance de la investigación: “Tras analizar más de 3.000 proteínas en sujetos con alzhéimer, hemos detectado alteraciones en vías metabólicas específicas implicadas en el proceso neurodegenerativo. Además, hemos observado modificaciones en los niveles de un grupo específico de proteínas implicadas en la distribución axónica no solo en alzhéimer, sino también en diferentes taupatías y sinucleopatías, lo que indica que a pesar de ser patologías diferentes desde un punto de vista clínico-patológico, desarrollan alteraciones moleculares comunes a nivel olfatorio”.

Por su parte, Enrique Santamaría, investigador principal del estudio destaca la relevancia para la detección de dianas terapéuticas en alzhéimer. “Algunas proteínas que hemos detectado con una baja expresión en sujetos con la enfermedad ya han sido administradas previamente por vía intranasal en modelos animales de alzhéimer, consiguiendo efectos neuroprotectores y mejoras a nivel cognitivo, lo que demuestra que nuestros flujos de trabajo pueden ser de utilidad para la identificación de dianas terapéuticas para el tratamiento de esta patología”, informa Santamaría.

Continuidad de la investigación

A día de hoy, los investigadores del Grupo de Neuroproteómica Clínica están aplicando biología de sistemas con el objetivo de visualizar cómo interaccionan los genes, proteínas, lípidos y metabolitos en muestras de bulbo olfatorio, así como en muestras de suero y líquido cefalorraquídeo de diferentes enfermedades neurodegenerativas. Esta actividad se desarrolla en colaboración con diferentes biobancos españoles, franceses e ingleses.

Referencia bibliográfica:

María Victoria Zelaya, Estela Pérez-Valderrama, Xabier Martínez de Morentin, Teresa Tuñon, Isidro Ferrer, María Rosario Luquin, Joaquín Fernandez-Irigoyen, Enrique Santamaría. ‘Olfactory bulb proteome dynamics during the progression of sporadic Alzheimer’s disease: identification of common and distinct olfactory targets across Alzheimer-related co-pathologies’. Oncotarget DOI: 10.18632/oncotarget.6254

Este estudio está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por las entidades: Obra Social La Caixa y Fundación Bancaria Caja Navarra.