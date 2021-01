Las canciones de este mamífero delatan una posible nueva especie en Kenia

En los frondosos bosques africanos es casi imposible que los pequeños animales se distingan entre ellos, por eso han desarrollado señales acústicas a través de vocalizaciones para comunicarse en lugar de las visuales. Entre ellos, destacan los damanes arborícolas (hiracoideos) y los pequeños primates conocidos como gálagos de Garnet (Otolemur garnettii) y el gálago enano (Paragalago sp.).

Esos sonidos y los repertorios vocales de todos estos mamíferos los que han guiado, de manera no invasiva, a los científicos

Son precisamente esos sonidos y los repertorios vocales de todos estos mamíferos los que han guiado, de manera no invasiva, a los científicos hacia el reconocimiento de especies en los Montes Taita en Kenia. Uno de esos cantos, más raro e inusual, perteneciente a un damán, ha suscitado especial interés entre un equipo liderado por la Universidad de Helsinki, en Finlandia.

En un estudio, publicado en la revista Diversity, los científicos muestran el posible hallazgo de un damán, un pequeño mamífero, parecido a una gran cobaya, pero que en realidad es pariente lejano de los elefantes. Activos sobre todo por la noche, estos animales se mueven de copa en copa en los bosques tropicales de África.

Hasta ahora se sabía muy poco sobre los damanes, aunque sí se conocía su habilidad de gritar con una fuerza de hasta cien decibelios. Sin embargo, el nuevo canto grabado por los científicos (y que se puede escuchar en el vídeo siguiente) no se había registrado en ningún otro lugar.

Cómo son las canciones de estos mamíferos

Las vocalizaciones de los damanes, distribuidos principalmente al sur del Sáhara en África, pueden extenderse más de doce minutos y constan de diferentes sílabas que se combinan y repiten de diversas formas.

“Los animales que cantan son probablemente machos que intentan atraer a las hembras dispuestas a aparearse”, explica Hanna Rosti, autora principal del trabajo e investigadora en la universidad finlandesa. Rosti pasó tres meses en los bosques de Taita siguiendo a los mamíferos nocturnos y grabando sus canciones.

Las vocalizaciones pueden extenderse más de doce minutos y constan de diferentes sílabas que se combinan y repiten de diversas formas

Los hallazgos incluyen las primeras descripciones detalladas de las canciones de damanes y sugieren que el damán de los Montes Taita podría ser un taxón nuevo para la ciencia, ya que produce una llamada característica, denominada por los científicos el “golpe estrangulado”, que no se conocía hasta ahora en otras poblaciones de estos animales.

Por otra parte, los resultados sugieren que las dos poblaciones de gálago enanos de esta zona pueden pertenecer a especies diferentes. Las canciones de los animales de la población más pequeña son muy similares a las del gálago enano de la costa de Kenia, una especie que anteriormente se pensaba que vivía solo en bosques costeros de baja elevación. Las llamadas peculiares de la segunda población aún no pueden vincularse con certeza a ninguna especie conocida.

“La taxonomía de muchos mamíferos nocturnos sigue siendo poco conocida, y muchas poblaciones aún no se han estudiado en absoluto”, concluye el investigador Henry Pihlström, quien revisó la compleja taxonomía de los damanes arborícolas y gálagos.

Referencia:

Hanna Rosti et al. “Vocalization Analyses of Nocturnal Arboreal Mammals of the Taita Hills, Kenya” Diversity