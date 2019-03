Cáncer y EPOC, protagonistas de los Premios Fundación Lilly 2018

Ángela Nieto y Alvar Agustí han sido los dos galardonados en la decimoctava edición de los Premios Fundación Lilly en la categoría Preclínica y Clínica, respectivamente. Estos premios reconocen la investigación biomédica de alta calidad en España y apoyan trayectorias científicas de excelencia.

“El jurado ha distinguido a dos científicos españoles reconocidos internacionalmente que han llevado a cabo estudios pioneros en áreas como el cáncer y la EPOC, de enorme impacto sanitario”, ha destacado José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, sobre los galardonados.

Ángela Nieto, profesora del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), ha sido reconocida por sus aportaciones pioneras en el estudio de la transición epitelio-mesénquima (EMT), un mecanismo molecular fundamental durante el desarrollo embrionario.

Sus investigaciones han sido determinantes para definir cómo la reactivación de programas embrionarios en la edad adulta provoca el desarrollo de patologías devastadoras como el cáncer, la fibrosis o las alteraciones del crecimiento. Además, han contribuido a abrir nuevas líneas de investigación en la lucha contra las enfermedades degenerativas de órganos internos.

En 2017, su grupo de investigación definió el mecanismo que determina el posicionamiento del corazón a la izquierda, lo que ayuda a entender mejor las malformaciones cardíacas congénitas –alrededor del 50% de las encontradas en el momento del nacimiento–. La EMT es actualmente un campo de investigación fundamental en oncología y nefrología.

Referente internacional en investigación neumológica

En la categoría de Investigación Biomédica Clínica, la Fundación Lilly ha premiado a Alvar Agustí, director del Instituto Respiratorio del Hospital Clínic de Barcelona, por su contribución al conocimiento de los mecanismos patogénicos y aspectos terapéuticos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), del síndrome de apneas del sueño (SAOS) y el síndrome hepatopulmonar.

Agustí ha sido pionero en la descripción de un componente autoinmune causante de la EPOC, así como en el estudio de nuevas formas de entender la complejidad fenotípica y biológica de la enfermedad a través del análisis de redes.

Además, entre sus trabajos más recientes destaca su demostración de que las personas que alcanzan la edad adulta con una función pulmonar reducida por mal desarrollo sufren mayores problemas cardiovasculares y metabólicos que la población sana.

Sus estudios le han situado como uno de los referentes internacionales más destacados de la investigación neumológica, básica y clínica, dentro del área de la EPOC. Así, desde 2016 preside la Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).

Sobre la Fundación Lilly

