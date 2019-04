El cáncer cervical es más agresivo cuando no hay virus del papiloma humano

El cáncer cervical negativo para el virus del papiloma humano (VPH) es poco frecuente pero más agresivo: suele diagnosticarse en estados más avanzados y se asocia con más metástasis y menor supervivencia. Estas son las conclusiones de un estudio, publicado en Modern Pathology, coliderado por ISGlobal, centro impulsado por “la Caixa”, el Hospital Clinic y la Universidad de Barcelona.

Este tumor es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres en el mundo, y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. La infección por VPH (en particular algunos genotipos) es su principal causa. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de casos que parecen ser negativos para el virus. No está claro, sin embargo, si estos tumores representan un subtipo de cáncer distinto, con características clínicas y pronóstico diferentes.

En este trabajo, el equipo dirigido por Jaume Ordi, patólogo e investigador de ISGlobal, analizó los tumores de 214 mujeres diagnosticadas con cáncer cervical e ingresadas en el Hospital Clinic de Barcelona entre 2012 y 2015, a quienes se realizó un seguimiento durante unos cinco años.

Mediante una prueba de amplificación molecular altamente sensible, encontraron que el 10 % de los tumores analizados eran negativos para el ADN del VPH. No obstante, las mujeres con este tipo de tumores eran diagnosticadas en un estado más avanzado de la enfermedad, tenían más metástasis ganglionares, y en promedio sobrevivían la mitad del tiempo que aquellas mujeres con tumores VPH-positivos.

“Estos resultados confirman estudios previos por nuestro grupo, con muestras más pequeñas,” explica Ordi. “El nuevo trabajo confirma que los tumores negativos para VPH representan un tipo de cáncer más agresivo y con peor pronóstico, lo cual debe tomarse en cuenta para el manejo clínico de las pacientes,” añade.

Referencia bibliográfica:

Nicolás I, Marimon L, Barnadas E, et al. HPV-negative tumors of the uterine cervix. Mod Pathol. 2019 Mar 25. doi: 10.1038/s41379-019-0249-1