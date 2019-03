El campeón de las migraciones más largas en agua dulce es este pez

El punto de partida del pez dorado o bagre dorado Brachyplatystoma rousseauxii es el estuario del río Amazonas que colinda con el océano Atlántico. Desde ahí, nada hasta los Andes, donde nace el río Amazonas, atravesando gran parte del sur del continente americano. Para completar este épico viaje realiza en total unos 11.600 kilómetros, según un nuevo estudio publicado en Scientific Reports.

“Es la primera vez que una investigación científica muestra el rango completo de este tipo de peces. El hallazgo podría ayudar a las estrategias de gestión de estos animales, importantes para la industria pesquera de la región”, dice Ronaldo Barthem del Museu Paraense Emílio Goeldi de Brasil, y autor principal del trabajo.

Los científicos revelan las sorprendentes aventuras del bagre dorado y de otras tres especies del mismo género (B. platynemum, B. juruense, y B. vaillantii). Su viaje comienza cuando los adultos y preadultos recorren en uno o dos años miles de kilómetros río arriba desde el estuario hasta las áreas de desove en las montañas de los Andes, donde nace el río. Una vez nacidas las crías, estas migran miles de kilómetros en la dirección opuesta para completar el ciclo.

El equipo cartografió los movimientos de larga distancia de estas cuatro especies usando la información de la presencia de adultos, juveniles y larvas a lo largo de todo el río. Además, los investigadores analizaron estadísticamente las migraciones aguas abajo de los juveniles de peces y larvas desde el nacimiento de los afluentes del Amazonas hasta las zonas de desove.

Las amenazas a las que se enfrenta el bagre

Gracias a este estudio internacional, liderado por la Wildlife Conservation Society, la Nature Conservancy y el National Center for Ecological Analysis and Synthesis, los investigadores alertan de que los inminentes planes de desarrollo de presas y operaciones mineras y de deforestación –sobre todo donde desovan los peces– podrían poner en peligro a estos peces en sus largas migraciones y a la industria pesquera que depende de ellos.

“Una de las mayores amenazas para el bagre dorado y otras especies de peces es el desarrollo de infraestructuras en el nacimiento del río Amazonas en los Andes ya que podría afectar fuertemente a las áreas de desove de estos peces migradores de agua dulce", advierte Michael S. Goulding, coautor del estudio y experto en la Wildlife Conservation Society.

