Caminar es beneficioso para los pacientes de fibromialgia

La fibromialgia se caracteriza por dolor generalizado de más de tres meses de duración, junto con fatiga y otros problemas cognitivos, emocionales y relacionados con el sueño. Su tratamiento se puede abordar desde el punto de vista farmacológico, la terapia psicología y el ejercicio físico regular de moderada intensidad.

Sin embargo, los resultados obtenidos por investigadores de Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) detectan que aunque la mayoría de los afectados por esta patología (un 70%) reciben la recomendación médica de actividad física, como andar, tan sólo un 31% de ellos realizan alguna actividad.

En el proyecto realizado junto con la Universidad Miguel Hernández y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, los investigadores han querido dar un giro a la aplicación más tradicional de la psicología. El principal objetivo de este trabajo ha sido conseguir aumentar la adhesión a la actividad de caminar en el tratamiento de la fibromialgia. “Caminando los pacientes mejoran, pero aunque la mayoría cuenta con esta prescripción médica, muchos de ellos no lo hacen, siendo éste un problema de salud pública”, señala Cecilia Peñacoba, investigadora la URJC.

Aspectos motivacionales y volitivos

En este estudio participaron un total de 920 pacientes de fibromialgia y se realizó una intervención que combinaba aspectos motivacionales y volitivos, frente a una exclusivamente volitiva y otra con un grupo control.

Los resultados obtenidos indican que los principales factores que influyen en el poco éxito de la recomendación médica de realizar ejercicio físico son la fatiga y la presencia de dolor crónico. Por tanto, los investigadores han elaborado un programa que intervenga en la actitud del paciente porque, según explica Peñacoba, “aunque estas personas son conscientes de los beneficios de andar, tienen que conseguir llevar a cabo la conducta mediante el incremento de la motivación y la regulación de los principales inhibidores (dolor y fatiga)”.

El trabajo desarrollado durante este proyecto ha sido publicado en revistas científicas y los investigadores están trabajando en un nuevo proyecto que continúe con esta línea.

En el nuevo trabajo plantean un punto de vista innovador, ya que se centrarán en trabajar con la fatiga y no sólo con dolor. Además, uno de los principales retos que se han marcado es conseguir que este tratamiento se implante en el Sistema Sanitario de Salud.



