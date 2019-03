El cambio de dientes en los elefantes provoca un efecto yoyó en su peso

A pesar de tener acceso de manera regular a los alimentos, los elefantes que viven en cautiverio en los zoológicos europeos experimentan inexplicables bajadas y subidas de peso durante varios meses y varias veces a lo largo de su vida.

Un equipo de científicos, liderado por la Universidad de Zúrich (Suiza), registró el peso de los elefantes de casi todos los zoos europeos para entender estas variaciones, que no son tan evidentes en estado salvaje.

“Quisimos averiguar si los elefantes de los zoológicos que tienen descendencia son más livianos que los que no se han reproducido”, dice Marcus Clauss, de la Clínica para Animales de Zoo, Mascotas Exóticas y Vida Silvestre de la universidad suiza y autor principal del trabajo publicado en la revista Mammalian Biology.

Los científicos pensaron al principio que estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con el cambio de estaciones o con la reproducción. “Pero el ciclo es mucho más largo que un año, y encontramos el mismo patrón en grupos que no se reproducían”, señala Christian Schiffmann, primer autor de la investigación.

Los resultados del estudio demuestran que la única otra explicación plausible a esta variación de peso es el proceso inusual de cambio de dientes en los elefantes.

Los elefantes cambian cinco veces de dientes a lo largo de su vida. / Christian Schiffmann

Cinco cambios de dientes

Contrariamente a la mayoría de los mamíferos que solo cambian de dientes una vez en toda su vida –cuando los dientes de leche dan paso a los definitivos–, los elefantes, cuyo peso aumenta de 100 kilos a varias toneladas en la edad adulta, reemplazan cinco veces su dentadura. Un solo cambio de dientes no sería suficiente para el excepcional crecimiento de su mandíbula.

A cada lado del maxilar, estos animales tienen un solo diente en uso a la vez, que es empujado lentamente por un nuevo molar más grande que termina rompiendo el anterior. Al mirar en el interior de la boca de estos mamíferos se puede observar claramente esta transición: el elefante puede presentar un solo diente o trozos del antiguo debajo del que se asoma el nuevo molar. El proceso se llama progresión molar.

Como resultado, la superficie de masticación de los elefantes aumenta cuando están presentes a la vez dos dientes de cada lado, y después disminuye cuando solo hay un molar. Es por esta razón, que en ocasiones es más fácil para ellos comer o masticar la misma cantidad en trozos más pequeños. Aumenta así la ingesta de alimentos.

Desde que nacen los elefantes ganan peso de manera continuada hasta la edad adulta. En ese momento, su peso puede fluctuar en 300 kilos en largos ciclos de cerca de cien meses. Este fenómeno es difícil de observar en animales salvajes, ya que estos no disponen de alimento todo el año de la misma manera y la disponibilidad varía en función de las estaciones.

Según los científicos, los animales en cautiverio proporcionan hallazgos biológicos imposibles de lograr observando solo a los elefantes en estado salvaje.

A cada lado del maxilar, los elefantes tienen un solo diente en uso que es empujado lentamente por un nuevo molar más grande. / UZH

Referencia bibliográfica:

Christian Schiffmann et al. “Elephant body mass cyclicity suggests effect of molar progression on chewing efficiency” Mammalian Biology 9 de enero de 2019