El cambio climático impactó en la Amazonia antes de la llegada de los europeos

El cambio climático tuvo un impacto significativo en las personas que viven en la selva amazónica antes de la llegada de los europeos y la pérdida de muchos grupos indígenas, según muestra un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.

Los grandes cambios de temperatura y de precipitaciones provocaron la desaparición de comunidades mucho antes de 1492, encontraron los investigadores. Por el contrario, otras culturas florecieron justo antes de la colonización española de las Américas.

El nuevo análisis de lo que fue el clima en la Amazonia del año 700 al 1300 muestra que el cambio climático provocó el fin de las comunidades que cultivaban de manera intensiva y tenían una estructura fuerte de clase. Las que vivieron sin jerarquía política, cultivaron una gran variedad de cultivos y prestaron más atención en cuidar la tierra para que continuara siendo fértil, pudieron adaptarse y quedaron menos afectados.

Durante este periodo, la Amazonia fue el hogar de decenas de sofisticadas comunidades que vivían en ciudades y pueblos que estaban floreciendo. El conflicto entre estas comunidades y la migración también contribuyó a la caída de algunas de ellas.

Jonas Gregorio de Souza, investigador Marie Curie en la UPF que lideró el estudio, afirma: "Algunas comunidades amazónicas estaban en declive o habían cambiado drásticamente antes del 1492. Nuestra investigación muestra que el cambio climático fue uno de los factores responsables, pero algunos grupos sobrevivieron porque habían estado trabajando en favor de su entorno natural y no en contra. Los que cultivaban de manera intensiva y tenían más presión para producir excedentes de comida debido a una fuerte estructura de clase fueron menos capaces de hacer frente al cambio climático".

Se cree que la población de comunidades indígenas disminuyó entre un 90 y un 95 por ciento después de que los europeos llegaran a la Amazonia a causa de epidemias y violencias. Antes de eso, hasta 10 millones de personas habían vivido en la Amazonía, y esta pérdida modificó los paisajes y las geografías culturales de toda la región.

Polen, carbón vegetal y sedimentos para conocer el clima del pasado

Los expertos analizaron el clima de la Amazonia antigua mediante el análisis de restos de polen y carbón vegetal, sedimentos de lagos y estalagmitas. Esto les permitió hacer un seguimiento de la cantidad de las precipitaciones que había en la región de un año a otro. También se analizaron restos arqueológicos que mostraban cultivos producidos por comunidades en el pasado y las estructuras en las que vivían.

En la Amazonia oriental, la élite marajoara vivió en grandes montículos, que podrían haber sido el hogar de cerca de 2.000 personas. Estas organizaciones de mando se desintegraron después del año 1200. Se había pensado que esto era debido a la llegada de los recolectores nómadas Aruã, pero el estudio sugiere que la disminución de las precipitaciones también tuvo un papel importante . Algunas comunidades utilizaron los montículos para gestionar el agua, con los ricos monopolizando los recursos. Esto les hizo sensibles a sequías prolongadas.

Al mismo tiempo, la cultura de Santarém, establecida hacia el año 1100, estaba floreciendo. Crecieron una gran variedad de cultivos: maíz, batata, calabacín, etc. y trabajaron para enriquecer el bosque. Esto significaba que las condiciones climáticas de más sequía tienen menos impacto.

Los expertos han descubierto que comunidades de la Amazonia construyeron canales para gestionar las inundaciones estacionales. Al sur de la Amazonia, la gente fortificó sus zanjas, plazas amuralladas, calzadas y caminos a medida que el clima se volvía más volátil.

El profesor José Iriarte, de la Universidad de Exeter, afirma: "Este estudio se suma a la creciente evidencia de que el milenio que precedía el descubrimiento europeo era un periodo de migraciones de larga distancia, conflictos, desintegración de sociedades complejas y reorganización social en las tierras bajas de América del Sur. Muestra que el clima tuvo un impacto real".

La investigación, que forma parte del proyecto de Pre-Columbian Amazon-Scale Transformations, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, fue llevado a cabo por académicos de la Universidad de Exeter (encabezados por Jonas Gregorio de Souza, actualmente en la UPF) , la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad de Baylor, la Universidad de Berna, la Universidad de Sao Paulo, el Instituto Geofísico del Perú, la Universidad de Northumbria, la Universidad Federal de Pará, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, la Universidad de Utah, la Universidad de Reading y la Universidad de Amsterdam.

Referencia bibliográfica:

Jonas Gregorio de Souza, Mark Robinson, S. Yoshi Maezumi, José Capriles, Julie A. Hoggarth, Umberto Lombardo, Valdir Felipe Novello, James Apaéstegui, Bronwen Whitney, Dunia Urrego, Daiana Travassos Alves, Stephen Rostain, Mitchell J. Power, Francis E. Mayle, Francisco William da Cruz Jr., Henry Hooghiemstra y José Iriarte ORCID: (juny 2019). “Climate change and cultural resilience in late pre-Columbian Amazonia”. Nature Ecology and Evolution