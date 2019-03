El cambio climático afectó a los homínidos hace 1,7 millones de años

Mohamed Sahnouni, coordinador del Programa de Tecnología Prehistórica del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), lidera un estudio que reconstruye, utilizando fauna fósil e isótopos estables del carbono, el cambio de paleoambientes del yacimiento argelino de El Kherba y su posible impacto en las actividades de los homínidos que habitaron esa región del norte de África hace 1,7 millones de años.

Los resultados del estudio paleoecológico, publicado en la revista L'Anthropologie, de este yacimiento indican la aparición de un paisaje cada vez más abierto y árido, se han apoyado en los datos del carbonato pedogénico del suelo que revelan un cambio climático, de acuerdo con la tendencia continental durante el Plio-Pléistoceno que documenta la creciente aridificación y expansión de pastizales.

Dificultad en el acceso a alimentos

El cambio climático probablemente afectó a las actividades de búsqueda de alimentos de los homínidos, particularmente en el nivel arqueológico A de este yacimiento, que muestra una drástica disminución de las actividades humanas. Este nivel A se caracteriza por una densidad mucho más baja de herramientas líticas y huesos fósiles, en comparación con el nivel inferior B, caracterizado por un hábitat cerrado con abundantes materiales arqueológicos.

“El hábitat abierto del nivel A habría causado limitaciones importantes a los primeros homínidos, tanto para el acceso al suministro de alimentos y agua debido a su dispersión y escasez en el paisaje, como para la adquisición de carne debido a la competencia con otros carnívoros”, explica Sahnouni.

En este estudio también han participado científicos del Centre National de Recherches Prehistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH) de Argelia, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y de Indiana University Bloomington and Chevron Energy, de Estados Unidos.

