Una de cada tres personas en el mundo tiene obesidad o sobrepeso

Los malos hábitos alimenticios provocan graves perjuicios en el bienestar de adultos y niños en todo el mundo. Una investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, revela que más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren problemas de salud relacionados con la obesidad y el sobrepeso.

Es más, el informe –proporcionado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– destaca que una alta proporción fallece por estas causas sin ser ‘técnicamente’ obesas.

Los resultados muestran que, de las 40 millones de muertes atribuidas al sobrepeso, casi el 40% sucedieron en individuos con un índice de masa corporal (IMC) inferior al necesario para ser diagnosticado de obesidad. Según los autores, estas cifras evidencian “la preocupante y creciente crisis de la salud pública mundial”.

“Si la sociedad es indiferente al aumentar de peso, debe ser consciente de que se expone a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras dolencias, y pone así en riesgo su vida”, explica Christopher Murray, director del IHME.

La investigación –realizada en 195 países desde 1980 hasta 2015– se fundamenta en los datos del Global Burden of Disease Study (GBD), un trabajo global que cuantifica la perdida de salud a causa de todo tipo de dolencias, y que cuenta con 2.300 colaboradores en 133 países encargados de examinar más de 300 enfermedades y lesiones alrededor del planeta..

En el informe también se han incluido los resultados de otros estudios que relacionan el sobrepeso con los cánceres de esófago, colon, recto, páncreas, hígado, vesícula biliar y vías biliares, mama, útero, ovario, riñón, tiroides y leucemia.

Un informe de carácter mundial

Igualmente, en la reciente publicación se indica que la prevalencia de la obesidad se ha duplicado desde 1980 en más de 70 países y “que no para de aumentar”. En algunas naciones, la proporción de niños con un exceso de peso corporal es incluso mayor que la de los adultos.

Por países, Estados Unidos es el que tiene el mayor número de niños y adultos obesos en el mundo, casi el 13% de la población. Egipto encabeza la lista de adultos con sobrepeso, con alrededor 35% de afectados. Las tasas más bajas son las de Bangladesh y Vietnam, respectivamente, del 1%. China con 15,3 millones y la India con 14,4 millones son los que tienen el mayor número de niños con que padecen esta enfermedad.

“El exceso de peso es una de los mayores retos de la salud pública en nuestro tiempo”, asegura Ashkan Afshin, autor principal del trabajo e investigador de la Universidad de Washington. Así, durante los próximos 10 años los investigadores evaluarán junto a la FAO el progreso de los países en el control del sobrepeso y la obesidad. “Compartiremos datos y descubrimientos con científicos, políticos y otros interesados en desarrollar estrategias para solucionar este problema”, añade.

Los datos en España

En España, el reciente informe indica que el 17,8% de los adultos –aproximadamente 7,1 millones de personas– y el 8% de los niños tienen sobrepeso. Unas cifras inferiores a las que manejan los investigadores del Imperial College de Londres, que en su último estudio en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluían que el 25% de la población española sufre obesidad.

Pese a la gran cantidad de españoles que padecen esta dolencia, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) asegura que el 82,2% no reconoce su exceso de peso. Para Francisco Tinahones, presidente de la organización, estos datos demuestran que “la percepción que se tiene sobre la obesidad es muy baja y no hacemos ningún autodiagnóstico, lo que supone un gran inconveniente a la hora de abordar la epidemia”.

Entre los colectivos médicos también preocupa el constante aumento de peso entre los españoles más jóvenes. Hace apenas unas décadas, los casos de obesidad infantil y juvenil en nuestro país eran “puramente testimoniales”, según Tinahones. En cambio, ahora las cifras prueban que “estamos ante un problema muy grave”.

