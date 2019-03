Bonobos y chimpancés son capaces de entenderse con gestos

Levantar el brazo, sacudirlo, hacer señas, arañarse con fuerza, morder, inclinarse, colgarse, balancearse o abrazar. Estos son algunos de los 33 gestos que han identificado desde 2014 un equipo de las universidades de St Andrews, York (Reino Unido) y Kyoto (Japón).

En total, los científicos analizaron más de 2.300 gestos de bonobos y definieron cada uno de los significados observando la reacción que provocaban en el resto de individuos. Después los compararon con los gestos ya conocidos de los chimpancés.

Los resultados, publicados en la revista PLoS Biology, demuestran que muchos de los gestos empleados por bonobos y chimpancés comparten los mismos significados. Según los científicos, son expresiones corporales que posiblemente hayan sido compartidas por nuestro último ancestro común.

“La superposición de los significados de los gestos entre los bonobos y los chimpancés es considerable y puede indicar que los gestos son biológicamente heredados”, señala Kirsty Graham de la Universidad de York, y coautora del trabajo.

Las dos especies de grandes simios están estrechamente emparentadas. Se separaron hace entre uno y dos millones de años, y sabemos que comparten muchos de los mismos gestos. Sin embargo, el grado de similitud entre los significados de las expresiones de chimpancés y bonobos era aún toda una incógnita.

¿Qué quiere decir cada gesto?

Los autores han recogido con gráficos, explicaciones y vídeos los diferentes gestos y los han registrado en una especie de “diccionario” de grandes simios. Así, si un bonobo, por ejemplo, levantaba su brazo frente a un segundo, este respondía subiéndose a espaldas del primero y dejaba de gesticular. En este caso, los científicos determinaron que lo que quería decir el primer bonobo era: “súbete sobre mí”.

Después de muchas observaciones, los investigadores fueron capaces de definir sistemáticamente los significados de cada uno de sus gestos de los bonobos. De este modo, cuando uno de ellos se rascaba de forma enérgica y ruidosa lo que quería era que le acicalaran en el 100% de los casos. Este gesto en chimpancés significa los mismo en el 82% de los casos.

“En el futuro, esperamos aprender más sobre cómo se desarrollan los gestos a través de la vida de estos primates. También estamos empezando a analizar si los humanos comparten alguno de los gestos que realizan los grandes simios y así comprender qué significan”, concluye la investigadora.

Referencia bibliográfica:

Graham KE, Hobaiter C, Ounsley J, Furuichi T, Byrne RW (2018) “Bonobo and chimpanzee gestures overlap extensively in meaning”. PLoS Biology 16(2): e2004825. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2004825