Una base de datos predice el riesgo de inundación por el cambio climático

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han identificado los cambios que se prevé que se produzcan en las precipitaciones máximas en la península ibérica y Baleares debidos al cambio climático.

Un análisis estadístico de las simulaciones del posible clima futuro ha dado lugar a una base de datos que cuantifica los cambios porcentuales esperables en los máximos de precipitación en el futuro según diferentes escenarios de emisiones. Estos resultados se han utilizado en la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica para adecuarla a la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea.

Según declara Carlos Garijo, uno de los autores, “se espera que los riesgos de inundación aumenten en el futuro como consecuencia del cambio climático. Por ello, la actualización de EPRI tiene como objetivo identificar, a escala nacional, las zonas en las que se prevé un incremento del riesgo de inundación por la acción del cambio climático, para así tomar las medidas que minimicen las consecuencias adversas en esas zonas”.

Los cambios en los patrones de inundaciones se pueden producir como consecuencia de cambios naturales en el clima, por ejemplo, cambios en los regímenes de precipitaciones y temperaturas, así como por la acción humana, por ejemplo, variaciones en los usos del suelo o construcción de infraestructuras hidráulicas. Para evaluar cuál es la influencia esperable del cambio climático sobre las inundaciones en el futuro, el primer paso consiste en conocer cómo cambiarán las precipitaciones extremas, que son las que provocan generalmente las inundaciones.

Doce modelos climáticos

En este contexto, el equipo de la UPM han estudiado el efecto del cambio climático sobre las precipitaciones máximas. Para evaluar el posible comportamiento del clima futuro, han utilizado los resultados de un total de doce modelos climáticos, gracias a los cuales se han identificado los cambios esperables en las precipitaciones diarias máximas en la península ibérica y las Islas Baleares.

Como resultado, se ha inscrito en el registro de la propiedad intelectual una base de datos que recoge los cambios porcentuales esperables en los máximos de precipitación para distintos periodos futuros (2011-2040; 2041-2070; 2071-2100) y dos escenarios posibles de emisiones futuras de gases de efecto invernadero.

El resultado de todo el proceso puede encontrarse en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que los documentos de revisión de la EPRI para cada demarcación hidrográfica se encuentran en fase de consulta pública. En el punto correspondiente de cada documento, se encuentran los resultados del estudio obtenidos a partir de la base de datos desarrollada por la UPM.

Luis Mediero, otro de los autores destaca que “la base de datos generada permite obtener fácilmente la magnitud de las tormentas extremas en el futuro, por lo que también es de utilidad para ayuntamientos y empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como para firmas de ingeniería que realicen estudios en los que hay que considerar la influencia del cambio climático en los eventos extremos”.

