Una base de datos geofísicos de la Antártida queda abierta a los científicos

Un equipo internacional de científicos, encabezado por el catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada (UGR), Jesús M. Ibáñez Godoy, ha puesto a disposición de la comunidad científica global, a través de una base de datos pública, de libre acceso y gratuita, los resultados de una investigación geofísica realizada por ellos mismos en la Isla Decepción de la Antártida.

La base de datos, ubicada en el Australian Antarctic Data Centre, incluye los modelos derivados de los estudios asociados al proyecto de la UGR TOMO-DEC, un experimento antártico durante el que se registraron simultáneamente señales sísmicas activas y pasivas, datos batimétricos, magnéticos y de campo de gravedad de la Tierra.

"Uno de los grandes retos de la comunidad científica es estar en posición de compartir los datos y modelos con el resto de investigadores, no solo a través de artículos científicos. El cambio de mentalidad está en hacer accesible todas las bases de datos, sin limitación alguna, de manera que los resultados puedan ser comprobados, reproducidos e incluso mejorados por toda la comunidad internacional”, dice Ibáñez Godoy quien añade que cada vez que un investigador acceda a la base de datos, deberá citarla y mencionarla, lo que aumenta la visibilidad de la Universidad de Granada.

La base de datos se ha publicado a través de un artículo en Nature Scientific Data. Es la primera vez que se comparte de manera abierta este volumen de datos tan diversos, asociados a un proyecto de investigación.

Para ello, se ha contado con la colaboración del Australian Antarctic Data Centre como centro de intercambio de datos. Esta filosofía de datos de libre acceso se enmarca dentro de los objetivos del proyecto español KNOWAVES, dirigido por los profesores de la UGR Carmen Benítez y Jesús M. Ibáñez Godoy, y del proyecto europeo EPOS, del que el catedrático Ibáñez Godoy es representante, asociado a su vez al grupo italiano del INGV de los experimentos multidisciplinares en volcanes activos.

Un hito para la universidad española

En la Isla Decepción, el experimento TOMO-DEC, realizado en 2005, supuso un hito para el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada en los estudios antárticos, con la producción de una amplio y prestigioso número de publicaciones científicas, proyectos adicionales y tesis doctorales.

El experimento fue concebido mediante una colaboración internacional y multidisciplinar, dirigida por el catedrático de la UGR Ibáñez Godoy, quien usó diversas plataformas marinas (BIO Hespérides) y terrestres (Base Gabriel de Castilla y otros campamentos temporales) de la Antártida. Las investigaciones de TOMO-DEC se realizaron en el volcán Isla Decepción. Se generaron señales sísmicas, registros de campo magnético y gravimétrico, estudios de topografía de fondo marino y otros datos geofísicos.

Dentro de los grupos de trabajo involucrados en el experimento destacan el Instituto Andaluz de Geofísica, Lamont Doherty Earth Observatory, Columbia University (Estados Unidos), INGV-Osservatorio Vesuviano (Italia), INGV-Catania (Italia), CENAPRED (Mexico), la Universidad de Cádiz, la Universidad de Colima (Mexico), University College Dublin (Irlanda), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de La Plata (Argentina), University of Washington (Estados Unidos) y USGS Volcanic Hazard Team (Estados Unidos).

Referencia bibliográfica:

Ibáñez, J.M., Díaz-Moreno, A., Prudencio, J., Zandomeneghi, D., Wilcock, W., Barclay, A., Almendros, J., Benítez, C., García-Yeguas, C. and Alguacil, G., (2017). "Database of multi-parametric geophysical data from the TOMO-DEC experiment on Deception Island, Antarctica". Nature Sci. Data 4:170128, doi: 10.1038/sdata.2017.128.