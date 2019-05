El AVE mejora la cohesión territorial en España

Según un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), las mejoras en la red del tren de alta velocidad han contribuido de manera positiva a los objetivos de cohesión territorial en nuestro país.

En el trabajo, publicado en la revista European Planning Studies, se concluye que la localización de las estaciones es un elemento clave para conseguir todos los beneficios potenciales de los desarrollos del AVE. Además, para contribuir a los objetivos de cohesión, la planificación estratégica debe tener en cuenta también los viajes de acceso y de salida de la estación y buenas conexiones con redes secundarias de ferrocarril y carretera.

Desde que se inauguró la primera línea de alta velocidad de ferrocarril en España (Madrid-Sevilla) en 1992, las sucesivas ampliaciones han dado lugar a una longitud de aproximadamente 3200 kilómetros, siendo una de las más extensas del mundo. Esto implica que la mejora en los niveles de accesibilidad, entendida esta como la posibilidad de alcanzar un determinado destino, haya sido muy alta. Sin embargo, ¿las nuevas líneas de alta velocidad han contribuido a que el nivel de accesibilidad se distribuya homogéneamente por todo el territorio?

Este hecho tiene importantes implicaciones para la cohesión territorial y es un aspecto fundamental en las políticas de transporte de la Unión Europea, por lo que su estudio resulta de gran importancia. Consciente de ello, un equipo de profesores de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos y de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, miembros del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la UPM, han estudiado la distribución de las mejoras en la accesibilidad territorial provocadas por las líneas de alta velocidad (AVE) en el territorio español.

Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el desarrollo de la red de AVE ha mejorado los niveles de accesibilidad en un 49% a nivel nacional. Al mismo tiempo, se han reducido las disparidades entre las regiones y se han logrado mayores niveles de cohesión territorial en la distribución de la accesibilidad. Como señala Andrés Monzón, el investigador principal del trabajo, “es importante destacar que los mayores beneficios no se han concentrado en Madrid y Barcelona, sino en ciudades pequeñas o medianas que tenían una situación peor en 1990”.

Los primeros corredores del AVE (Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia) priorizaban la eficiencia, de ahí que se conectasen ciudades de más población. A medida que la red se expandía, los objetivos de cohesión comenzaron a ganar importancia y se construyeron nuevos corredores para conectar áreas periféricas en el norte y noroeste. Esto ha conducido a una reducción general de los desequilibrios territoriales en accesibilidad. También se ha comprobado que ciudades sin servicios de alta velocidad muestran casi las mismas mejoras que otras ciudades que sí tienen estación AVE.

La razón es que estas ciudades ahora tienen la posibilidad de conexiones parciales de alta velocidad con los principales centros económicos, y los enlaces que conectan con la red de alta velocidad son de una calidad relativamente buena. Por otro lado, hay algunas áreas donde los cambios en los niveles de accesibilidad son más bajos, como Extremadura, Galicia o el País Vasco. Se espera que estas áreas mejoren en los próximos años, y por tanto los valores de cohesión territorial mejoren a nivel nacional, debido a la construcción en curso de nuevas líneas de AVE.

“La evaluación de los impactos de cohesión territorial de las nuevas líneas de alta velocidad es compleja y ambiciosa” explica Emilio Ortega, otro de los investigadores del TRANSYT que ha participado en el estudio. “Este trabajo lo hemos abordado desde la perspectiva de la mejora de la accesibilidad. Para poder extraer conclusiones más contundentes, los resultados requerirán ser integrados en una evaluación más amplia, que incluye costos y beneficios” concluye Ortega.

