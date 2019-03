Aumenta la supervivencia del cáncer con grandes diferencias por países

No es lo mismo tener cáncer en la India que en Noruega. Investigaciones recientes subrayan la grave desigualdad en la supervivencia tras la enfermedad entre los territorios con mayor nivel de desarrollo y los más empobrecidos, donde falta prevención, tratamiento y cuidados paliativos.

Ahora, un nuevo estudio publicado esta semana en The Lancet afirma que aunque la supervivencia del cáncer está aumentando –incluso para algunos de los tumores más mortales, como el de hígado o pulmón–, esas enormes diferencias por países se mantienen.

Según observan los autores, “las tendencias de supervivencia en cáncer varían ampliamente, con amplias y persistentes disparidades entre los países, particularmente en algunos cánceres infantiles. Esto probablemente refleje la disponibilidad y calidad de los servicios de diagnóstico y tratamiento”.

Por ejemplo, aunque la supervivencia de los tumores cerebrales en niños ha mejorado en muchos países, la supervivencia a 5 años es dos veces más alta en Dinamarca y Suecia (alrededor del 80%) que en México y Brasil (menos del 40%), incluso para los casos diagnosticados en 2014.

El estudio CONCORD-3 recoge datos desde el año 2000 hasta 2014 de los 71 países que albergan más de dos tercios de la población mundial y analiza los datos de más de 37,5 millones de adultos (entre 15 y 99 años) y niños (0- 14 años).

El objetivo fue comparar la supervivencia a 5 años tras la diagnosis de uno de los 18 cánceres más comunes, que representan las tres cuartas partes de todos los diagnósticos en el mundo cada año: esófago, estómago, colon, recto, hígado, páncreas, pulmón, mama (mujeres), cuello uterino, ovario, próstata y melanoma de la piel en adultos, junto con tumores cerebrales, leucemias y linfomas en adultos y niños.

Supervivencia versus mortalidad

Tras analizar los datos, la supervivencia de la mayoría de los cánceres ha sido constantemente alta en los últimos 15 años en EE UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia.

Por ejemplo, para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en EE UU y Australia entre 2010 y 2014, la supervivencia a 5 años es del 90%, en comparación con el 66% para las mujeres diagnosticadas en la India. Dentro de Europa, la supervivencia a 5 años de este tumor aumentó al 85% o más en 16 países, incluido Reino Unido, en comparación con un mínimo del 71% en Rusia.

Los cánceres de hígado y pulmón siguen siendo altamente mortales en los países de ingresos altos y bajos. No obstante, en las últimas dos décadas se han producido avances importantes en la supervivencia a 5 años en varias naciones.

El trabajo analiza los datos de más de 37,5 millones de adultos y niños. / Pixabay

Así, la supervivencia del cáncer de hígado aumentó en más del 10% en Corea (11% a 27%), Suecia (5% a 17%), Portugal (8% a 19%) y Noruega (6% a 19%). Del mismo modo, la supervivencia del cáncer de pulmón aumentó en un 5-10% en 21 países, incluido Reino Unido (7% a 13%) entre 1995 y 2014, con mayor progreso observado en China (8% a 20%), Japón (23% a 33%) y Corea (10% a 25%).

Pero no todos los cánceres han visto tales mejoras. Incluso en 2014, el cáncer de páncreas se mantuvo letal en todos los países, con una supervivencia a 5 años inferior al 15%.

"Se necesitan mayores esfuerzos internacionales para comprender los factores de riesgo y para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento", afirma Michel Coleman, coautor del estudio y profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Abismo en la supervivencia de cánceres infantiles

El análisis también pone de relieve que las diferencias de supervivencia en el cáncer cerebral infantil son particularmente amplias, desde menos del 40% durante 2010-2014 en Brasil y México hasta alrededor del 80% en Suecia, Dinamarca y Eslovaquia.

A pesar de las mejores en la mayoría de los países desde mediados de la década de 1990, la supervivencia a 5 años para los niños diagnosticados con el tipo más común de cáncer infantil (leucemia linfoblástica aguda) también varía en todo el mundo, indicando deficiencias importantes en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad que generalmente se considera como curable.

De hecho, la supervivencia a 5 años es superior al 90% en varios países, incluidos Canadá, EE UU y nueve países europeos (como Finlandia, el Reino Unido y Dinamarca), pero se mantiene por debajo del 60% en China, México y Ecuador.

"El cáncer sigue matando a más de 100.000 niños cada año en todo el mundo. Si queremos garantizar que más niños sobrevivan, necesitamos datos seguros sobre el coste y efectividad de los servicios en todos los países", concluye Coleman.

