Aumenta el consumo del tabaco de liar frente al tabaco tradicional

El consumo del tabaco de liar ha sufrido un aumento de un 91% entre los fumadores en el período de 2004 a 2012. Ésta es la principal conclusión que se desprende del estudio, que ha sido liderado por el profesor Esteve Fernández, director del Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco del ICO, y cuya primera autora es Xisca Sureda, profesora de la Universidad de Alcalá.

El estudio compara la prevalencia y el patrón del consumo del tabaco antes de la aplicación de la Ley 28/2005 y después de la implantación de la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos relacionados con el tabaco.

La investigación demuestra que la prevalencia en el consumo del tabaco ha cambiado poco, pasando del 26,6% al 24,1%, con la misma evolución temporal observada antes de la entrada en vigor de las leyes. Pero los hábitos de los fumadores sí que han cambiado. El consumo de los cigarrillos tradicionales entre los fumadores ha bajado del 89,1% al 71,8%, mientras que el tabaco de liar ha aumentado un 91%, pasando del 1,4% al 15,4%. Además, en ambos casos, el porcentaje de fumadores ha crecido del 3,5% al 7%.

Según los datos obtenidos por los investigadores en las encuestas realizadas entre el 2004 y el 2005 y el 2011-2012 a 1.037 residentes en la ciudad de Barcelona, la proporción de fumadores de tabaco de liar es mayor entre los hombres (19,8% frente a un 9,5% de mujeres), las personas de entre 16 a 44 años (22,9% respecto al 5,8% de participantes de 45 a 65 y el 4% de mayores de 65) y los encuestados con educación secundaria y universitaria (17,7% y 18,5%, respectivamente, frente al 7,9% de los entrevistados con estudios de primaria).

Más barato y falsas creencias

“El precio más asequible del tabaco de liar y algunas creencias equivocadas de los fumadores podrían ser las causas que expliquen el aumento del consumo del tabaco de liar” explica Xisca Sureda.

“Los usuarios del tabaco de liar piensan que fuman menos cantidad y que este tipo de cigarrillo es menos perjudicial para la salud que el manufacturado”, añade. Sin embargo, los datos del estudio confirman que no existe ninguna diferencia en las concentraciones de cotinina (alcaloide del tabaco y metabolito de la nicotina) en las muestras de saliva realizadas a fumadores de los dos tipos de tabaco. “El tabaco de liar tiene la misma nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que el tradicional, no hay ninguna diferencia” asegura Sureda.

Nuevas políticas de regulación

Por otro lado, las políticas que regulan el precio del tabaco en España han afectado principalmente al tabaco tradicional mientras que otros tipos de tabaco, como el de liar, se han convertido en alternativas más económicas y asequibles para los fumadores.

“Teniendo en cuenta estos resultados se deben revisar los impuestos con la intención de equiparar el precio de los diferentes productos del tabaco. El aumento de precios es la principal medida de control”, afirma Esteve Fernández.

En el trabajo también han participado investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), del Instituto del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y de la Universidad Pompeu Fabra.

