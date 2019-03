Un atlas de las especies invasoras que amenazan la biodiversidad

Un consorcio internacional de investigadores ha lanzado el Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras (GRIIS, por sus siglas en inglés), una base de datos de acceso libre que permite identificar hasta 6.400 especies invasoras repartidas en 20 países, según ha publicado la revista Scientific Data.

Shyama Pagad, una de las responsables del proyecto y experta biodiversidad de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), explica a Sinc que “GRIIS es el primer recurso de acceso abierto basado en evidencias científicas sobre especies invasoras, las cuales son una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad”.

Las fuentes de las que se nutre la base de datos incluyen literatura científica, artículos de revistas especializadas, resultados de encuestas e investigaciones y expertos locales, entre otros. El proyecto GRIIS ha sido desarrollado bajo el marco de la Asociación Global de Especies Invasivas (GIASIP, por sus siglas en inglés), la Universidad Monash, la Universidad Auckland y el Instituto para la Investigación y Protección Medioambiental (ISPRA) de Italia, entre otros.

Melodie McGeoch, también a cargo del proyecto e investigadora de la Universidad Monash (Australia), señala que “por primera vez será posible el acceso instantáneo, y comparable por países, a las especies introducidas y naturalizadas que dañan la biodiversidad y los ecosistemas”. El 25% de las especies invasoras tiene un impacto negativo en la biodiversidad. Según los investigadores, GRIIS planea ampliar su cobertura para finales del año 2018.

El caso de España

¿Alguna vez has escuchado algo como "esta especie de cangrejo no es autóctona", refiriéndose al cangrejo de río americano (Procambarus clarkii)? En el caso de España, el GRIIS permite localizar tanto a este crustáceo, como al alburno (Alburnus alburnus), como especies invasoras en la península, en el caso de este último, extendida para alimentar a otras especies invasoras como el black bass (Micropterus salmoides) y el lucio (Esox lucius).

Otro ejemplos son el gato montés (Felis silvestris), la paloma bravía (Columba livia) y la ardilla moruna (Atlantoxerus getulus), especies introducidas en las Islas Canarias.

Referencia bibliográfica:

Shyama Pagad, Piero Genovesi, Lucilla Carnevali, Dmitry Schigel & Melodie A. McGeoch: "Introducing the Global Register of Introduced and Invasive Species". Scientific Data, enero de 2018. http://nature.com/articles/doi:10.1038/sdata.2017.202