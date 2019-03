El arte rupestre de Cuba usaba excrementos de murciélago

Los materiales habitualmente empleados en pinturas rupestres se corresponden con pigmentos minerales. Óxidos de hierro para los tonos rojos, carbón vegetal o manganeso para el negro y caolín o carbonato cálcico para los blancos. Ahora, una investigación en la que participan arqueólogos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha conseguido caracterizar como guano el pigmento utilizado en una figura rupestre representada en una cueva ubicada en Cuba. Los resultados del estudio acaban de ser publicados en la revista Journal of Archaeological Method and Theor y.

El guano en este caso procede de excrementos de murciélago, lo que abre inmensas posibilidades en la periodización de las representaciones rupestres cubanas: “al ser una sustancia orgánica podría datarse mediante carbono 14.

Hasta ahora no se ha hecho, ya que la cantidad de pintura obtenida para el análisis, una micromuestra, todavía no lo permite” explican los investigadores Martí Mas y Mónica Solís, miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED: “Se podría precisar así la antigüedad de estas manifestaciones de arte aborigen, probablemente relacionadas con los primeros pobladores de la isla”.

Pictograma en forma de espiral

El enigmático pictograma analizado se ubica en la Cueva de la Espiral, situada en la cordillera Pan de Guajaibón, provincia de Artemisa. Se cree que la zona estaba poblada por pequeñas familias de cazadores-recolectores y que en esta cueva tenía una función ceremonial. En ella, los científicos han registrado diversas figuras entre las que destacan una espiral y unos círculos concéntricos.

La investigación ha sido llevada a cabo por un equipo interdisciplinar formado por arqueólogos y químicos del Instituto Cubano de Antropología, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la UNED y el CSIC.

Referencia bibliográfica:

R. Fernández, D. Morales, M. Mas, A. Jorge, M. Solís, E. Parra & D. Rodríguez, 2017, La Espiral Cave (Cuba): Guano and signs of plant substances used as paint ingredients, Journal of Archaeological Method and Theory. DOI 10.1007/s10816-017-9329-z.