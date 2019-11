Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, especializados en trastornos adictivos, han probado a partir de un modelo animal que la presencia de un estímulo social relevante reduce el interés por la cocaína.

Los expertos, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), han demostrado cómo ofrecer a los animales un reforzador positivo y relevante –como es la interacción social con otro animal– puede aminorar la preferencia por la búsqueda de esta droga.

Para su desarrollo han utilizado el llamado ‘paradigma de condicionamiento de preferencia de lugar’ que, según Patricia Sampedro, autora principal de este trabajo, permite estudiar la preferencia del animal por dos contextos diferentes entre sí (uno de ellos en el que el animal recibe cocaína y el otro en el que recibe suero salino).

“Tras cuatro días de observación detectamos que preferían pasar más tiempo en el compartimento asociado a la droga”, afirma la experta.

En una siguiente fase del estudio, los científicos situaron a un ratón juvenil –un alto reforzador positivo para los roedores– en el compartimento en el que los animales habían recibido suero salino y se analizó si preferían pasar más tiempo en este lugar o en el compartimento que habían asociado con el efecto de la droga.

“Nos dimos cuenta de que la mayoría de los animales preferían pasar más tiempo con este estímulo social que explorar el contexto en el que habían recibido la cocaína”, señala Sampedro, quien destaca, por tanto, el papel clave de la interacción social para la reducir la búsqueda de la droga.

Reducir el atractivo de las drogas

Las conclusiones de este artículo, publicado en el Journal of Psychopharmacology, muestran resultados similares tanto en modelos animales que viven de forma individual como en aquellos que viven en grupo y, además, también han tenido en cuenta el factor novedad.

“Realizamos el mismo experimento pero usando como reforzador un objeto inanimado nuevo –un cubo de Rubick–. En este caso observamos que los animales preferían el compartimento emparejado con la administración de la droga, lo que significa que es en sí el componente social lo que resulta altamente relevante para captar su atención”, concluye.

Este equipo de investigación propone el apoyo social como herramienta clave dentro del tratamiento de la adicción a las drogas. Como siguientes pasos, los investigadores buscan avanzar en nuevas estrategias que reduzcan el atractivo de la droga y cambien la preferencia hacia actividades más saludables como el ejercicio físico.

Referencia bibliográfica:

Sampedro-Piquero, P.; Ávila-Gámiz, F.; Moreno-Fernández, R.D.; Castilla-Ortega, E.; Santín, L.J. (2019). The presence of a social stimulus reduces cocaine-seeking in a place preference conditioning paradigm. Journal of Psychopharmacology, doi: 10.1177/0269881119874414.